Titelverdediger Novak Djokovic is vrijdag in de derde ronde van de Australian Open op spectaculaire wijze aan uitschakeling ontsnapt tegen Taylor Fritz. De nummer één van de wereld zegevierde ondanks een blessure na vijf sets in de Rod Laver Arena, die gedurende de vierde set werd ontruimd vanwege de nieuwe lockdown.

De 33-jarige Djokovic won de eerste twee sets tegen de tien jaar jongere Fritz, maar hij raakte vervolgens geblesseerd en zag de Amerikaan helemaal terug in de wedstrijd komen. Djokovic leek al verslagen, maar richtte zich tijdig op en trok na bijna 3,5 uur spelen toch aan het langste eind: 7-6 (1), 6-4, 3-6, 4-6 en 6-2.

Djokovic raakte geblesseerd aan zijn buikspier of rib toen hij tijdens de derde set achterin het veld uitgleed. De Serviër werd enkele minuten behandeld, maar was zichtbaar gehavend. Na het laatste punt in de vijfde en beslissende set schreeuwde Djokovic het meerdere keren uit van opluchting.

Zijn blessure was niet eens de opmerkelijkste gebeurtenis van de partij. Aan het einde van de vierde set werd de aanwezige fans opgeroepen om het stadion te verlaten vanwege de nieuwe lockdown die in de nacht van vrijdag op zaterdag om 0.00 uur (lokale tijd) is ingegaan en de komende vijf dagen zal blijven gelden.

Die aankondiging kon eerst rekenen op boegeroep van het publiek en de wedstrijd werd zelfs even stilgelegd omdat niet iedereen direct weg wilde gaan. Na een onderbreking van zo'n tien minuten konden Djokovic en Fritz verder.

In de eerste sets van de wedstrijd mocht er nog wel publiek aanwezig zijn in de Rod Laver Arena. In de eerste sets van de wedstrijd mocht er nog wel publiek aanwezig zijn in de Rod Laver Arena. Foto: Pro Shots

Djokovic kan jacht op Grand Slam-record vervolgen

Deelstaat Victoria kondigde de lockdown vrijdag af vanwege een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in een quarantainehotel in Melbourne. Dertien mensen zijn positief getest. In de eerste dagen van de Australian Open waren er nog maximaal 30.000 toeschouwers per dag welkom, maar voorlopig zijn er helemaal geen fans meer toegestaan.

Door zijn zwaarbevochten overwinning op Fritz blijft Djokovic in de race om de Australian Open voor het derde jaar op rij te winnen, mits hij fit genoeg is voor zijn volgende partij. 'The Djoker' neemt het in de achtste finales op tegen de Canadees Milos Raonic, de nummer veertien van de plaatsingslijst.

Bij weer een eindzege op de Australian Open zet Djokovic een nieuwe stap naar het Grand Slam-record, dat nu nog in handen is van Rafael Nadal en de in Melbourne afwezige Roger Federer (20 titels).

Djokovic staat momenteel op zeventien eindzeges op een Grand Slam-toernooi. De aanvoerder van de wereldranglijst, die in oktober de Roland Garros-finale van Nadal verloor, veroverde acht van zijn zeventien titels op de Australian Open.