Alexander Zverev heeft vrijdag met speels gemak de achtste finales van de Australian Open bereikt. De Duitser had geen kind aan de Fransman Adrian Mannarino, die slechts zeven games pakte.

De 23-jarige Zverev had minder dan twee uur nodig om de 32-jarige Mannarino van zich af te schudden in de Rod Laver Arena: 6-3, 6-3 en 6-1. De nummer 36 van de wereld wist geen enkele break te plaatsen tegen Zverev, die negentien aces noteerde.

Door zijn simpele overwinning blijft Zverev in de race om voor het eerst in zijn loopbaan de finale van de Australian Open te bereiken. Vorig jaar kwam de nummer zeven van de wereld tot de halve finales, maar daarin verloor hij van Dominic Thiem.

Vorig jaar op de US Open beleefde Zverev een primeur door voor het eerst de eindstrijd van een Grand Slam-toernooi te halen. Net als op de Australian Open moest 'Sascha' toen zijn meerdere erkennen in de Oostenrijker Thiem.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Zverev het op tegen de Serviër Dusan Lajovic (ATP-27) of de Spanjaard Pedro Martínez, de nummer 87 van de wereld.

Het is de laatste dag dat er fans welkom zijn bij de Australian Open. Vanwege een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in een quarantainehotel in Melbourne kondigde deelstaat Victoria vrijdag een nieuwe lockdown af die in de nacht van vrijdag op zaterdag om 0.00 uur (lokale tijd) ingaat en zeker vijf dagen duurt.