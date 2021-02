Nick Kyrgios heeft vrijdag in de derde ronde van de Australian Open net niet voor een stunt kunnen zorgen. De controversiële Australiër haalde alles uit de kast tegen de mondiale nummer drie Dominic Thiem, maar ging in vijf sets ten onder.

De 25-jarige Kyrgios pakte met bij vlagen spectaculair tennis knap de eerste twee sets tegen Thiem en leek op weg naar een stunt. De verliezend finalist van 2020 knokte zich echter fraai terug in de derde set en trok na bijna 3,5 uur aan het langste eind in de John Cain Arena: 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 en 6-4.

Net als in zijn tweederondepartij tegen Ugo Humbert wist Kyrgios het Australische publiek helemaal op te zwepen, kreeg hij het aan de stok met de umpire, verraste hij zijn tegenstander met onderhandse services en liet hij zijn frustraties de vrije loop.

Dat laatste kwam het enfant terrible in de laatste game van de vierde set op een strafpunt te staan vanwege onsportief gedrag. Voor de umpire was de maat vol toen Kyrgios een bal uit frustratie het stadion uit sloeg. Tegen Humbert kreeg de nummer 47 van de wereld ook al een strafpunt.

Thiem kan door zijn zwaarbevochten overwinning nog altijd de finale bereiken, net als vorig jaar. De Oostenrijker, die eind 2020 de US Open op zijn naam schreef, wacht in de achtste finales een krachtmeting met Grigor Dimitrov.

Het duel tussen Kyrgios en Thiem was een van de laatste partijen op de Australian Open waarbij publiek aanwezig mocht zijn. Vanwege de ontdekking van de Britse variant van het coronavirus in een quarantainehotel in Melbourne kondigde de deelstaat Victoria een nieuwe lockdown af. Die gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag om 0.00 uur (lokale tijd) in en duurt zeker vijf dagen.

Nick Kyrgios wist het publiek weer op te zwepen, maar het was niet genoeg om van Dominic Thiem te winnen. Foto: Pro Shots

Zverev met speels gemak verder in Melbourne

Alexander Zverev bereikte eerder op vrijdag al met speels gemak de achtste finales van de Australian Open. De 23-jarige Duitser had geen kind aan de negen jaar oudere Fransman Adrian Mannarino, die slechts zeven games pakte: 6-3, 6-3 en 6-1.

Door zijn simpele overwinning maakt Zverev nog kans om voor het eerst in zijn loopbaan de finale van de Australian Open te bereiken. Vorig jaar kwam de nummer zeven van de wereld tot de halve finales, maar daarin verloor hij van Thiem.

Voor een plek in de kwartfinales neemt Zverev het op tegen de Serviër Dusan Lajovic (ATP-27), die de Spanjaard Pedro Martínez (ATP-87) in vier sets versloeg: 6-7 (6), 7-5, 6-1 en 6-4.

Voor Diego Schwartzman kwam de Australian Open vrijdag ten einde. De nummer negen van de wereld liet zich verrassen door de Rus Aslan Karatsev. De nummer 114 van de wereld gunde hem slechts negen games: 6-3, 6-3 en 6-3.