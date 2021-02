Naomi Osaka en Serena Williams hebben vrijdag de achtste finales van de Australian Open bereikt. De Japanse en de Amerikaanse bleven voor de derde wedstrijd op rij zonder setverlies in Melbourne, waar voor de laatste keer deze week toeschouwers aanwezig waren.

De 23-jarige Osaka rekende in een uur en twintig minuten af met de Tunesische Ons Jabeur: 6-3 en 6-2. De Japanse ging een stuk effectiever om met haar breakpoints en beëindigde de wedstrijd in de John Cain Arena op 5-2 met een lovegame.

Het was de derde wedstrijd op rij dat Osaka in elke set minder dan vier games verloor. Voor een plek in de kwartfinales neemt de nummer drie van de wereld het op tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza, tweevoudig Grand Slam-winnares en de verliezend finaliste van vorig jaar in Melbourne.

Osaka schreef de Australian Open in 2019 op haar naam, maar dat was ook het enige jaar dat ze verder kwam dan de achtste finales. Vorig jaar was de derde ronde het eindstation voor de drievoudig Grand Slam-winnares.

Het is voorlopig de laatste dag dat er fans welkom zijn bij de Australian Open. Vanwege een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in een quarantainehotel in Melbourne kondigde deelstaat Victoria vrijdag een nieuwe lockdown af die in de nacht van vrijdag op zaterdag om 0.00 uur (lokale tijd) ingaat en zeker vijf dagen duurt.

Williams zet jacht op historische 24e titel voort

Net als Osaka bleef Williams een derde set bespaard in haar derderondepartij. De 39-jarige Amerikaanse won met 7-6 (5) en 6-2 van de negentienjarige Russin Anastasia Potapova, de nummer 101 van de wereldranglijst.

Williams speelde niet op de top van haar kunnen en overleefde in het eerste bedrijf twee setpunten. De zevenvoudig Australian Open-winnares sloeg de meeste onnodige fouten (31 om 28) en verloor drie keer haar servicegame, maar ze kon zich die slordigheden permitteren.

In het vrouwentoernooi is veel aandacht op Williams gericht, want bij een titel in Melbourne evenaart ze het Grand Slam-record van Margaret Court. De Australische tennislegende kwam in haar carrière tot 24 Grand Slam-titels.

Williams, momenteel de nummer elf van de wereld, speelt in de achtste finales tegen de Belarussische Aryna Sabalenka, de nummer zeven van de plaatsingslijst.