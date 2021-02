De Australian Open wordt de komende vijf dagen zonder toeschouwers vervolgd. De Australische deelstaat Victoria kondigde vrijdag een nieuwe lockdown af vanwege de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus in Melbourne.

Volgens de autoriteiten begon de uitbraak in een zogenoemd quarantainehotel en zijn inmiddels dertien mensen positief getest. Aangezien het om de mogelijk veel besmettelijkere Britse variant van het virus gaat, kondigde premier Daniel Andrews van Victoria een nieuwe lockdown van vijf dagen af.

"We hebben in de afgelopen maanden iets kostbaars opgebouwd en we moeten nu moeilijke besluiten nemen om dat in stand te houden", benadrukte Andrews. "Ik ben ervan overtuigd dat deze strenge, maar korte maatregel effectief zal zijn en dat we de uitbraak in de kiem kunnen smoren."

Sinds de start van de Australian Open, afgelopen maandag, waren er dagelijks 30.000 toeschouwers welkom op Melbourne Park. Dat aantal zou in de tweede week al afgeschaald worden naar 25.000 fans per dag, maar voorlopig moeten de tennissers het zonder publiek op de tribune doen.

Zowel binnen als buiten de stadions konden fans naar tenniswedstrijden kijken. Foto: Pro Shots

Hard ingrijpen autoriteiten is geen verrassing

Het is geen grote verrassing dat de autoriteiten hard ingrijpen bij deze uitbraak, want het strenge coronabeleid is de reden dat er überhaupt fans aanwezig konden zijn bij de Australian Open. Met dank aan onder meer zware lockdowns en een actief testbeleid kwam er dagelijks nog maar een handvol besmettingen bij in Australië.

Vanwege de strenge regels moesten de tennissers en hun entourage bij aankomst in Australië eerst veertien dagen in quarantaine. 72 spelers mochten zelfs voor twee weken hun hotelkamer niet uit, omdat ze op de heenweg in een vliegtuig zaten met een besmette persoon.

Voor de mensen in Melbourne is de nieuwe lockdown een hard gelag. De vijf miljoen inwoners van de stad zaten tussen juli en oktober al in een zware lockdown. Ze kregen te maken met een avondklok, mochten slechts één uur per dag naar buiten en moesten binnen een straal van 5 kilometer van hun huis blijven.

Vanwege die opofferingen daalde het aantal besmettingen tot nul en was de laatste maanden bijna alles weer toegestaan in Melbourne. Deze nieuwe lockdown betekent onder meer dat mensen alleen het huis uit mogen als dat noodzakelijk is, scholen weer dicht gaan en samenkomsten verboden zijn.