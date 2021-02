Rafael Nadal haalt zijn schouders op over de middelvinger van een opstandige toeschouwer tijdens zijn partij van donderdag op de Australian Open.

Bij een 5-4-stand in de tweede set van Nadals partij tegen de Spanjaard Michael Mmoh legde de umpire de wedstrijd stil vanwege de opstandige vrouw op de tribune. Ze maakte bewust geluid als Nadal serveerde. Toen de umpire de vrouw aansprak, stak ze haar middelvinger op, naar alle waarschijnlijkheid richting de twintigvoudig Grand Slam-winnaar.

Nadal kon er zelf wel om lachen, maar na verschillende waarschuwingen van de umpire werd de toeschouwer alsnog uit het stadion gezet. Veel indruk maakte het voorval overigens niet op de Spanjaard. Hij had nog geen twee uur nodig om af te rekenen met Mmoh en bereikte zonder setverlies de derde ronde.

Of Nadal de toeschouwer soms kende? "Nee", antwoordde hij lachend tijdens het flashinterview na de partij in de Rod Laver Arena, waarin hij met 6-1, 6-4 en 6-2 zegevierde. "En om eerlijk te zijn: ik wil ook niet weten wie ze is."

"Misschien had ze te veel gin of tequila gedronken", vervolgde Nadal later tijdens zijn persconferentie. "Het was een rare situatie, maar tegelijkertijd ook wel grappig. Ik weet niet wat haar bezielde. Ik was verrast, maar tegelijkertijd dacht ik: arme meid. Waarschijnlijk was ze dronken."

Nadal kan bij de Australian Open voor het eerst in zijn loopbaan het record van meeste Grand Slam-titels op zijn naam brengen. De Spanjaard staat momenteel met twintig gewonnen Grand Slam-toernooien op gelijke hoogte met zijn rivaal Roger Federer, die vanwege een blessure ontbreekt in Melbourne. Nadal won in zijn loopbaan de Australian Open slechts één keer (in 2009).