Stéfanos Tsitsipás heeft donderdag met veel moeite de derde ronde van de Australian Open bereikt. De Griek had vijf sets nodig om de Australiër Thanasi Kokkinakis, de nummer 267 van de wereld, te verslaan.

Tsitsipás werd geen enkele keer gebroken, maar door twee verloren tiebreaks en een gemist matchpoint in de vierde set moest er toch een vijfde set aan te pas komen in de Rod Laver Arena. De nummer zes van de wereld trok mede door 78 winners na 4,5 uur toch aan het langste eind tegen Kokkinakis: 6-7 (5), 6-4, 6-1, 6-7 (5) en 6-4.

De pas 22-jarige Tsitsipás brak twee jaar geleden door op de Australian Open door Roger Federer in de achtste finales uit te schakelen en de halve finales te halen. Vorig jaar was de derde ronde al zijn eindstation. Hij haalde nog nooit de finale van een Grand Slam-toernooi.

Om dit jaar wel de vierde ronde in Melbourne te bereiken, moet Tsitsipás zien af te rekenen met de jonge Zweed Mikael Ymer. De nummer 95 van de wereld won in vier sets van de zeventienjarige Spanjaard Carlos Alcaraz, die in de eerste ronde Botic van de Zandschulp uitschakelde.

In de nacht van woensdag op donderdag bereikte de Rus Andrey Rublev al de derde ronde in Melbourne. De nummer zeven van de plaatsingslijst won met 6-4, 6-4 en 7-6 (8) van de Braziliaan Thiago Monteiro en is nog altijd zonder setverlies dit toernooi.

Later op donderdag komen de als tweede geplaatste Rafael Nadal en Daniil Medvedev, de nummer vier van de plaatsingslijst, nog in actie.