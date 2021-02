Rafael Nadal heeft donderdag met speels gemak de derde ronde van de Australian Open bereikt. De Spanjaard gunde qualifier Michael Mmoh slechts zeven games in een wedstrijd die kort werd onderbroken vanwege wangedrag van een fan. Stéfanos Tsitsipás knokte zich in een vijfsetter verder, terwijl Daniil Medvedev simpel zegevierde.

De 34-jarige Nadal kampte in de aanloop naar de Australian Open met een rugblessure, maar die leek hem tegen Mmoh geen parten te spelen. De mondiale nummer twee had minder dan twee uur nodig in de Rod Laver Arena om de nummer 177 van de wereld te verslaan: 6-1, 6-4 en 6-2.

Aan het einde van de tweede set bij een 5-4-stand lag de partij even stil vanwege een opstandige fan op de tribune, die bewust geluid leek te maken als Nadal wilde gaan serveren. Toen de umpire de vrouw aansprak, stak ze haar middelvinger op, naar alle waarschijnlijkheid richting Nadal.

De Spanjaard kon er zelf hard om lachen, maar de vrouw werd na een aantal waarschuwingen toch van de tribune verwijderd. Nadal raakte niet van de leg, want hij sloeg drie aces op rij en won die set met een lovegame.

Na de wedstrijd ging Nadal nog even kort in op het incident met de fan. "Ik weet niet wie ze is en ik wil het denk ik ook niet weten", lachte de twintigvoudig Grand Slam-winnaar. Hij neemt het in de derde ronde op tegen de Brit Cameron Norrie, die de Rus Roman Safiullin versloeg.

Hoewel Nadal zoals gewoonlijk een van de favorieten is voor de titel, won hij de Australian Open in zijn loopbaan nog maar één keer (2009). Vorig jaar werd Nadal in de kwartfinales uitgeschakeld door Dominic Thiem.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om het wangedrag van de fan en de reactie van Rafael Nadal te zien.

Tsitsipás heeft 4,5 uur en vijf sets nodig om te winnen

Eerder op woensdag had Tsitsipás vijf sets nodig om de Australiër Thanasi Kokkinakis (ATP-267) te verslaan. De Griek werd geen enkele keer gebroken, maar door twee verloren tiebreaks en een gemist matchpoint in de vierde set moest er toch een vijfde set aan te pas komen. De mondiale nummer zes trok mede door 78 winners na 4,5 uur toch aan het langste eind: 6-7 (5), 6-4, 6-1, 6-7 (5) en 6-4.

De pas 22-jarige Tsitsipás brak twee jaar geleden door op de Australian Open door Roger Federer in de achtste finales uit te schakelen en de halve finales te halen. Vorig jaar was de derde ronde al zijn eindstation. Hij haalde nog nooit de finale van een Grand Slam-toernooi.

Om dit jaar wel de vierde ronde in Melbourne te bereiken, moet Tsitsipás zien af te rekenen met de jonge Zweed Mikael Ymer. De nummer 95 van de wereld won in vier sets van de zeventienjarige Spanjaard Carlos Alcaraz, die in de eerste ronde Botic van de Zandschulp uitschakelde.

Stéfanos Tsitsipás worstelde zich in 4,5 uur langs Thanasi Kokkinakis. Stéfanos Tsitsipás worstelde zich in 4,5 uur langs Thanasi Kokkinakis. Foto: Pro Shots

Jarige Medvedev zonder problemen verder

Waar Tsitsipás worstelde om de derde ronde te bereiken, had Medvedev een stuk minder problemen. De jarige Rus, die donderdag 25 is geworden, rekende binnen twee uur in drie sets af met de Spanjaard Roberto Carballés Baena, de nummer 99 van de wereld: 6-2, 7-5 en 6-1.

Medvedev kwam in zijn loopbaan nog nooit verder dan de vierde ronde op de Australian Open. De verliezend US Open-finalist van 2019 moet de Serviër Filip Krajinovic verslaan om een einde te maken aan die reeks.

Fabio Fognini won het Italiaanse onderonsje met Salvatore Caruso na een spannende vijfsetter: 4-6, 6-2, 2-6, 6-3 en 7-6 (12). Na afloop kregen de twee landgenoten het om onduidelijke redenen met elkaar aan de stok en moest er iemand tussenbeide komen om de kemphanen tot rust te bedaren.

In de nacht van woensdag op donderdag bereikte de Rus Andrey Rublev al de derde ronde in Melbourne. De nummer zeven van de plaatsingslijst won met 6-4, 6-4 en 7-6 (8) van de Braziliaan Thiago Monteiro en is nog altijd zonder setverlies dit toernooi.