Titelverdedigster Sofia Kenin is in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) roemloos uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. Nummer één van de wereld Ashleigh Barty bleef zonder setverlies in Melbourne.

De pas 22-jarige Kenin ging na iets meer dan een uur spelen in twee sets onderuit tegen Kaia Kanepi uit Estland: 6-3 en 6-2. Kenin kreeg weliswaar zeven breakpoints in de Margaret Court Arena, maar de topfavoriete benutte er geen één en ze verloor zelf wel drie keer haar servicegame.

De uitschakeling van Kenin is de grootste verrassing tot dusver in het vrouwentoernooi. Woensdag strandden er met Petra Kvitová en Bianca Andreescu ook al twee speelsters uit de top tien van de plaatsingslijst in de tweede ronde.

Kenin won de Australian Open vorig jaar en bereikte in het najaar van 2020 ook de finale van Roland Garros, die ze verloor van Iga Swiatek. Deze vroege uitschakeling op de Australian Open is in lijn met haar prestaties in 2018 en 2019, toen de nummer vier van de wereld er ook niet in slaagde de derde ronde te bereiken.

Kanepi, die voor de elfde keer meedoet aan de Australian Open en nog nooit verder kwam dan de derde ronde, neemt het voor een plek in de achtste finales op tegen de Kroatische Donna Vekic.

Mondiale nummer één Barty blijft zonder setverlies

In tegenstelling tot Kenin bereikte Barty wel de derde ronde. De Australische rekende in twee sets af met haar in Rusland geboren landgenoot Daria Gavrilova: 6-1 en 7-6 (7). De nummer 387 van de wereld mocht op basis van een wildcard meedoen in Melbourne.

Het was de eerste keer dit toernooi dat Barty games moest afstaan. In de eerste ronde won ze nog met 6-0 en 6-0 van Danka Kovinic uit Montenegro. Tegen Gavrilova maakte Barty het zichzelf moeilijk door in de tweede set 26 onnodige fouten te slaan en drie keer haar servicegame te verliezen, maar ze bleef wel overeind.

De 24-jarige Barty, die in 2020 vanwege de coronapandemie slechts vier WTA-toernooien speelde, hoopt de Australian Open dit jaar voor het eerst te winnen. Vorig jaar werd de Australische in de halve finales uitgeschakeld en in 2019 waren de kwartfinales het eindstation.

In de derde ronde wacht Barty een wedstrijd tegen de Russische Ekaterina Alexandrova, de nummer 29 van de plaatsingslijst.

Karolína Plísková maakte net als Barty geen fout in haar tweederondepartij. De Tsjechische nummer zes van de wereld, die al jaren tot de wereldtop behoort maar nog nooit een Grand Slam-toernooi won, rekende af met Danielle Collins: 7-5 en 6-2.