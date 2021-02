Nick Kyrgios heeft woensdag in de tweede ronde van de Australian Open voor een spektakelstuk gezorgd. De controversiële Australiër maakte in zijn wedstrijd tegen Ugo Humbert ruzie met de umpire, kreeg matchpoints tegen, maar bereikte wel de derde ronde in Melbourne.

De 25-jarige Kyrgios stevende lange tijd af op een nederlaag tegen Humbert. De Fransman kreeg in de vierde set op 5-4 twee matchpoints, maar benutte die niet en trok in de beslissende vijfde set na een partij van 3,5 uur aan het kortste eind: 5-7, 6-4, 3-6, 7-6 (2) en 6-4.

Kyrgios maakte indruk door liefst dertig aces te slaan en vermaakte het publiek in de John Cain Arena met zijn fraaie spel, maar liet zich ook van zijn slechtste kant zien. Het 'enfant terrible' lag regelmatig in de clinch met umpire Marijana Veljovic en verloor zelfs een punt vanwege zijn gedrag. Hij ontsnapte aan een game penalty.

Vooral in de slotfase speelde Humbert niet alleen tegen Kyrgios, maar ook tegen het Australische publiek. De fans op de tribune stonden al te juichen en te klappen als de eerste service van de nummer 34 van de wereld in het net verdween of uit ging.

Kyrgios, die bekendstaat om zijn controversiële acties op en naast de baan, kwam gedurende de coronacrisis niet in actie en speelt op de Australian Open pas zijn tweede toernooi in een jaar tijd.

De nummer 47 van de wereld moet in de derde ronde van goeden huize komen, want hij treft daarin Dominic Thiem, de mondiale nummer 3 en verliezend Australian Open-finalist van vorig jaar. De Oostenrijker is nog zonder setverlies in Melbourne.

Nick Kyrgios ging uit opluchting naar de grond na zijn zege op Ugo Humbert. Nick Kyrgios ging uit opluchting naar de grond na zijn zege op Ugo Humbert. Foto: Pro Shots

Zverev zonder setverlies verder in Melbourne

Alexander Zverev had een stuk minder moeite om zijn tweederondepartij door te komen. De Duitser rekende zonder setverlies af met de Amerikaanse qualifier Maxime Cressy: 7-5, 6-4 en 6-3.

De nummer 172 van de wereld bood vooral in de eerste set goed partij tegen Zverev en kreeg in de hele wedstrijd vier kansen om de servicegame van de Duitser te winnen, maar hij slaagde er niet in een break te plaatsen.

De 23-jarige Zverev, die in zijn eersterondepartij nog een set verloor, hoopt dit jaar voor het eerst de finale van de Australian Open te bereiken. De verliezend US Open-finalist van vorig jaar reikte in 2020 tot de laatste vier in Melbourne, maar op weg naar de eindstrijd moest hij zijn meerdere erkennen in Thiem.

Voor een plek in de achtste finales wacht Zverev een krachtmeting met de Fransman Adrian Mannarino, de nummer 32 van de plaatsingslijst.