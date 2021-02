Dominic Thiem heeft in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) eenvoudig de derde ronde van de Australian Open bereikt. De Oostenrijker rekende zonder setverlies af met de Duitser Dominik Köpfer. Stan Wawrinka zag al zijn hoop op succes in Melbourne vervliegen na een marathonpartij tegen Márton Fucsovics.

De 26-jarige Köpfer had geen schijn van kans tegen de één jaar oudere Thiem, die in iets meer dan anderhalf uur zegevierde: 6-4, 6-0 en 6-2. De nummer zeventig van de wereld wist slechts twee keer een breakpoint af te dwingen, maar slaagde er geen enkele keer in om de servicegame van Thiem te winnen.

Door zijn probleemloze zege is de Oostenrijker nog altijd zonder setverlies op de Australian Open. In de derde ronde wacht Thiem mogelijk een krachtmeting met thuisspeler en 'enfant terrible' Nick Kyrgios, die eerst nog Ugo Humbert moet verslaan.

Thiem is dit jaar een van de favorieten om de Australian Open te winnen. De huidige nummer drie van de wereld schreef in september 2020 voor het eerst in zijn loopbaan een Grand Slam-toernooi op zijn naam door de US Open-titel te veroveren na een heroïsche finale tegen Alexander Zverev.

Op de Australian Open bereikte Thiem vorig jaar ook al de finale, maar daarin was Novak Djokovic te sterk. De Servische nummer één van de wereld is op dit moment bezig aan zijn partij tegen de Amerikaan Frances Tiafoe.

Dominic Thiem staat in de derde ronde van de Australian Open. Foto: Pro Shots

Wawrinka strandt na marathonpartij van vier uur

De 35-jarige Wawrinka is niet langer in de race om de finale van de Australian Open te bereiken. De Zwitser verloor na een marathonpartij van vier uur in vijf sets van de Hongaar Fucsovics: 5-7, 1-6, 6-4, 6-2 en 6-7 (9).

In de beslissende supertiebreak van de vijfde set kwam Wawrinka op een 9-6-voorsprong en kreeg hij liefst drie matchpoints, maar Fucsovics sloeg ze allemaal weg. De nummer 55 van de wereld won vier punten op rij en sloeg vervolgens op zijn eerste machtpoint wél direct toe.

Het is al het vierde jaar op rij dat Wawrinka niet minstens de halve finales weet te halen op de Australian Open, die hij in 2014 won. De drievoudig Grand Slam-winnaar strandde in 2018 en 2019 ook in de tweede ronde. Vorig jaar waren de kwartfinales het eindstation voor Wawrinka.