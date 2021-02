Novak Djokovic heeft woensdag met enige moeite de derde ronde van de Australian Open bereikt. De Serviër worstelde zich in een relatief lange wedstrijd langs de Amerikaan Frances Tiafoe. Stan Wawrinka zag al zijn hoop op succes in Melbourne vervliegen na een marathonpartij tegen Márton Fucsovics.

De 33-jarige Djokovic verloor verrassend het tweede bedrijf van de tien jaar jongere Tiafoe, zijn eerste verloren set deze Australian Open. De nummer één van de wereld herstelde zich vrij snel en trok de spectaculaire wedstrijd in 3,5 uur alsnog 'gewoon' naar zich toe: 6-3, 6-7 (3), 7-6 (2) en 6-3.

Djokovic en Tiafoe (ATP-64) imponeerden met fraaie rally's, maar vooral met hun eerste service. 'The Djoker' kwam tot liefst 26 aces - zijn grootste aantal ooit in één wedstrijd - drie meer dan zijn Amerikaanse opponent. Tiafoe lag in de slotfase van de wedstrijd nog in de clinch met de umpire omdat hij te lang over zijn opslag deed.

In de eerste ronde tegen de Fransman Jérémy Chardy verloor Djokovic slechts zes games. Voor een plek in de vierde ronde wacht de nummer één van de wereld opnieuw een duel met een Amerikaan. Taylor Fritz rekende in vijf sets (met drie tiebreaks) af met zijn landgenoot Reilly Opelka: 4-6, 7-6 (6), 6-7 (4), 7-6 (5) en 6-2.

Het is de veertiende keer dat Djokovic in de derde ronde van de Australian Open staat. De Serviër won het Grand Slam-toernooi in Melbourne de laatste twee jaar en in totaal al acht keer. Djokovic staat momenteel op zeventien Grand Slam-titels, drie minder dan Rafael Nadal en de in Melbourne afwezige Roger Federer.

Thiem blijft wél zonder setverlies

Eerder op woensdag rekende Dominic Thiem eenvoudig af met Dominik Köpfer: 6-4, 6-0 en 6-2. De Duitse nummer zeventig van de wereld wist slechts twee keer een breakpoint af te dwingen, maar slaagde er geen enkele keer in om de servicegame van Thiem te winnen.

Door zijn probleemloze zege is de Oostenrijker nog altijd zonder setverlies op de Australian Open. In de derde ronde wacht Thiem mogelijk een krachtmeting met thuisspeler en 'enfant terrible' Nick Kyrgios, die eerst nog Ugo Humbert moet verslaan.

Thiem is dit jaar een van de favorieten om de Australian Open te winnen. De huidige nummer drie van de wereld schreef in september 2020 voor het eerst in zijn loopbaan een Grand Slam-toernooi op zijn naam door de US Open-titel te veroveren na een heroïsche finale tegen Alexander Zverev.

Vorig jaar haalde Thiem ook al de eindstrijd van de Australian Open, maar de Oostenrijker dolf toen na vijf sets het onderspit tegen Djokovic.

Wawrinka strandt na marathonpartij van vier uur

De 35-jarige Wawrinka is niet langer in de race om de finale van de Australian Open te bereiken. De Zwitser verloor na een marathonpartij van vier uur in vijf sets van de Hongaar Fucsovics: 5-7, 1-6, 6-4, 6-2 en 6-7 (9).

In de beslissende supertiebreak van de vijfde set kwam Wawrinka op een 9-6-voorsprong en kreeg hij liefst drie matchpoints, maar Fucsovics sloeg ze allemaal weg. De nummer 55 van de wereld won vier punten op rij en sloeg vervolgens op zijn eerste machtpoint wél direct toe.

Het is al het vierde jaar op rij dat Wawrinka niet minstens de halve finales weet te halen op de Australian Open, die hij in 2014 won. De drievoudig Grand Slam-winnaar strandde in 2018 en 2019 ook in de tweede ronde. Vorig jaar waren de kwartfinales het eindstation voor Wawrinka.