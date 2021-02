Naomi Osaka heeft woensdag met speels gemak de derde ronde van de Australian Open bereikt. Ook Serena Williams is nog altijd ongenaakbaar, terwijl het Grand Slam-toernooi in Melbourne voor Petra Kvitová en Bianca Andreescu ten einde kwam.

De 23-jarige Osaka had in de Rod Laver Arena slechts een uur nodig om zich van Caroline Garcia te ontdoen: 6-2 en 6-3. De vier jaar oudere Française had geen schijn van kans en dwong in de hele wedstrijd geen enkel breakpoint af.

In de gehele tweede set verloor Osaka slechts twee punten op haar eigen service. De Japanse, die net als Garcia veertien onnodige fouten sloeg maar een stuk meer winners noteerde, sloot de wedstrijd in stijl af met een lovegame.

In de eerste ronde overtuigde Osaka al door slechts drie games af te staan tegen de Russin Anastasia Pavlyuchenkova. Voor een plek in de achtste finales wacht de huidige nummer drie van de wereld een wedstrijd tegen de Tunesische Ons Jabeur, de nummer 27 van de plaatsingslijst.

Osaka won de Australian Open in 2019 voor de eerste keer door Kvitová in de finale te verslaan. Ze heeft ook al twee US Open-titels (2018 en 2020) op haar erelijst staan.

Op de tribune van de Rod Laver Arena zaten de nodige toeschouwers. In de eerste week van de Australian Open zijn per dag 30.000 fans welkom.

Serena Williams gunt Stojanovic slechts drie games

Serena Williams had Osaka in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) al het goede voorbeeld gegeven door Nina Stojanovic uit te schakelen. De Servische nummer 99 van de wereld pakte slechts drie games tegen de 39-jarige Amerikaanse, die veel punten won op haar eerste service: 6-3 en 6-0.

In de eerste ronde had Williams ook al geen kind aan de Duitse Laura Siegemund (6-1 en 6-1). Voor een plek in de achtste finales wacht de huidige nummer elf van de wereld een krachtmeting met de negentienjarige Anastasia Potapova uit Rusland.

Williams hoopt op de Australian Open eindelijk het felbegeerde Grand Slam-record van Margaret Court te evenaren. De inmiddels 78-jarige Australische tennislegende pakte in haar carrière 24 titels, vooralsnog eentje meer dan Williams.

Zevenvoudig Australian Open-winnares Williams was al vier keer heel dicht bij evenaring van het prestigieuze record. Ze haalde in 2018 en 2019 de finale van Wimbledon én de US Open, maar ging in al die partijen onderuit. Williams won de Australian Open voor het laatst in 2017.

Serena Williams bereikte met speels gemak de derde ronde in het zonovergoten Melbourne.

Kvitová kan verwachtingen niet waarmaken

Voor Kvitová is het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar al afgelopen. De nummer acht van de wereld werd in de tweede ronde verrassend uitgeschakeld door de Roemeense Sorana Cîrstea: 4-6, 6-1 en 1-6.

Kvitová was ver van haar topniveau verwijderd tegen de mondiale nummer 68 en sloeg liefst 44 onnodige fouten. De Tsjechische, die in 2011 en 2014 Wimbledon op haar naam schreef, bereikte in 2019 nog de finale van de Australian Open. Vorig jaar waren de kwartfinales het eindstation.

Net als Kvitová liet de twintigjarige Andreescu zich verrassen in Melbourne. De Canadese verloor van Hsieh Su-wei uit Taiwan: 3-6 en 2-6. Voor Andreescu is dat geen schande, want de US Open-winnares van 2019 speelde op de Australian Open haar eerste toernooi sinds de WTA Finals van 2019.

Hsieh neemt het in de derde ronde op tegen Sara Errani. De Italiaanse gunde tweevoudig Australian Open-finaliste Venus Williams slechts één game: 6-1 en 6-0. De veertigjarige Williams, die voor de 21e keer meedeed in Melbourne, raakte aan het einde van de eerste set geblesseerd aan haar enkel.

In het vrouwentoernooi zijn geen Nederlanders meer actief. Kiki Bertens kon door een achillespeesblessure niet meedoen in Melbourne en Arantxa Rus kon in de eerste ronde niet stunten tegen Iga Swiatek.