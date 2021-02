Robin Haase heeft er begrip voor als niet hijzelf maar Botic van de Zandschulp de laatste wildcard voor het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam ontvangt. Toernooidirecteur Richard Krajicek staat voor een keuze tussen de twee Nederlanders.

"Ik zou het terecht vinden als de wildcard naar Botic gaat. Hij staat hartstikke goed te spelen en is op dit moment de beste Nederlander", bekende Haase dinsdag na zijn nederlaag in de eerste ronde van de Australian Open.

"Vorige week haalde hij op zijn eerste ATP-toernooi direct de kwartfinales, waarin hij de betere speler was en ook nog eens matchpoints kreeg. Dan heb ik er begrip voor dat zo'n jongen ook beloond wordt. Hij verdient het absoluut."

Haase deed al twaalf keer mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament, Van de Zandschulp nog niet. Doordat Kei Nishikori is afgezakt op de wereldranglijst, heeft hij op dit moment een wildcard nodig om te worden toegelaten tot het evenement, dat dit jaar enorm sterk bezet is.

Krajicek houdt de derde en laatste wildcard vast tot kort voor het toernooi en weegt dan de opties af. De afgelopen jaren ontving ook Tallon Griekspoor een wildcard. Hij versloeg in Ahoy al de wereldtoppers Stan Wawrinka en Karen Khachanov. De 48e editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament begint op 1 maart.

'Jammer dat ik niet een rondje kon winnen'

Haase, die is afgezakt naar de 197e plaats op de wereldranglijst, verloor op de Australian Open in vier sets van Filip Krajinovic (6-7 (4), 3-6, 6-4 en 2-6). Hij baalde ervan dat hij zijn ranking niet een boost heeft kunnen geven.

"Jammer dat ik hier niet een rondje kon winnen om aan het begin van het jaar wat punten te scoren. Het is momenteel heel lastig om toernooien te spelen, dus het zou lekker zijn geweest als ik mijn ranking wat had kunnen verbeteren."

Haase kijkt ondanks zijn verlies terug op een relatief goede start van het seizoen. Hij won in de kwalificaties van de Australian Open in Doha twee partijen en bereikte op een voorbereidingstoernooi in Melbourne de tweede ronde.

"Het niveau was goed, net als vorige week in de wedstrijden tegen Kimmer Coppejans en Pablo Cuevas, die zowaar nog beter speelde dan ik. En fysiek voel ik me goed. Het is alleen jammer dat ik de partij vandaag niet naar me toe kon trekken."