Rafael Nadal heeft dinsdag overtuigend de tweede ronde op de Australian Open gehaald. De Russische outsiders Daniil Medvedev en Andrey Rublev gingen eveneens zonder setverlies door.

Nadal was met 6-3, 6-4 en 6-1 een maatje te groot voor de Serviër Laslo Djere. In de aanloop naar het toernooi in Melbourne werd de Spanjaard nog gehinderd door een rugblessure, maar daar was in de Rod Laver Arena niet veel meer van te merken.

In elke set nam Nadal al vroeg een break voorsprong, waardoor de nummer twee van de wereld geen moment in de problemen kwam tegen Djere (ATP-56). De 34-jarige Nadal haalde nog niet zijn topniveau, en leek bij het serveren nog wel gehinderd te worden door zijn rug. De gemiddelde snelheid van zijn eerste opslag bedroeg slechts 178 kilometer per uur.

Nadal boekte in Melbourne zijn eerste ATP-zege sinds medio november. Sindsdien speelde bij mede door zijn rugblessure geen wedstrijden meer. "Het ging om overleven en dat heb ik gedaan. Ik ben blij dat het in drie sets gelukt is vandaag en hoop zo lang mogelijk in het toernooi te blijven", zei Nadal.

In de aanloop naar de Australian Open klaagde Nadal dat hij ruim twee weken last had van zijn rug, een blessure die hem tijdens zijn lange carrière vaker parten speelde. Om die reden meldde hij zich vorige week af voor de ATP Cup.

Nadal jaagt in Melbourne op zijn 21e Grand Slam-zege, waarmee hij de wegens een knieblessure afwezige Roger Federer zou overtreffen. Hij won de Australian Open alleen in 2009 en verloor sindsdien viermaal de finale.

Medvedev en Rublev overtuigend door

Medvedev, de nummer vier van de wereld, kende eveneens een overtuigende start in Melbourne. Hij was met 6-2, 6-2 en 6-4 te sterk voor de Canadees Vasek Pospisil.

Medvedev is in goede vorm, want afgelopen weekend won hij met Rusland de ATP Cup in Melbourne. Zijn ploeggenoot Rublev plaatste zich dinsdag eveneens in drie sets voor de volgende ronde.

De nummer acht van de wereld was met 6-3, 6-3 en 6-4 te sterk voor de Duitser Yannick Hanfmann. Rublev sloeg liefst zeventien aces.

Goffin en Bautista Agut laten zich verrassen

De Belg David Goffin liet zich verrassen in de eerste ronde. De nummer vijftien van de wereld verloor in vijf sets (3-6, 6-4, 6-7 (4), 7-6 (6) en 6-3) van Alexei Popyrin. De Australische nummer 113 van de wereld werkte in de vierde set vier matchpoints weg.

Ook Roberto Bautista Agut, de nummer dertien van de wereld, sneuvelde in de eerste ronde. De Spanjaard was niet opgewassen tegen de Moldaviër Radu Albot (ATP-85): 6-7 (1), 6-0, 6-4 en 7-6 (5).