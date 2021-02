Botic van de Zandschulp en Robin Haase zijn dinsdag in de eerste ronde op de Australian Open uitgeschakeld. Daarmee liggen alle Nederlanders al uit het enkelspel.

De 25-jarige Van de Zandschulp verloor in Melbourne bij zijn Grand Slam-debuut in drie sets van het talent Carlos Alcaraz (17): 6-1, 6-4 en 6-4. De Veenendaler was de laatste weken nog juist goed in vorm, met zes zeges op rij.

Van de Zandschulp had net als zijn Spaanse opponent het hoofdtoernooi van het eerste grandslamtoernooi van 2021 bereikt via de kwalificaties. De Nederlander is de nummer 151 van de wereldranglijst. Zijn tegenstander staat vijf plaatsen hoger (146).

In de eerste set op baan 17 kwam Van de Zandschulp er niet aan te pas. Hij verloor twee keer op rij zijn eigen opslagbeurt en kwam met 5-0 achter. Ook in de tweede set raakte de Nederlander meteen zijn eigen service kwijt. Hij kwam nog wel terug tot 3-3, maar de Spanjaard pakte opnieuw een break en won de set met 6-4.

Van de Zandschulp wist in de derde set beter partij te bieden tegen het Spaanse talent, maar hij verloor op 4-4 toch zijn service, waardoor Alcaraz voor de zege kon gaan serveren. Op de eerste van twee matchpoints sloeg die meteen toe.

Robin Haase verloor voor de negende keer in de eerste ronde van de Australian Open.

Haase verliest voor negende keer in eerste ronde

Haase verloor in vier sets van Filip Krajinovic: 7-6 (4), 6-3, 4-6 en 6-2. De partij duurde ruim twee uur en een kwartier.

Lange tijd deed Haase, die is afgegleden naar de 197e plek op de wereldranglijst, weinig onder voor de Servische nummer 33. Pas in de vierde set was het verweer van de Hagenaar gebroken en liep Krajinovic eenvoudig uit naar een 5-1-voorsprong.

Door zijn slechte ranking moest Haase in de kwalificatie spelen voor de Australian Open, waarin hij aanvankelijk werd uitgeschakeld. Als lucky loser mocht de Hagenaar toch deelnemen aan de Grand Slam.

De 33-jarige Haase nam voor de twaalfde keer deel aan de Australian Open en verloor voor de negende keer al in de eerste ronde.