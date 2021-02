Maandag werd voor het eerst op een Grand Slam-toernooi gebruikgemaakt van camera's in plaats van lijnrechters om te bepalen of een bal in of uit was. De technologie kreeg positieve reacties van prominente deelnemers aan de Australian Open.

"Het bespaart me de tijd die ik nodig heb om te bedenken of ik een challenge wil inzetten", zei de Japanse Naomi Osaka na haar zege op Anastasia Pavlyuchenkova in de eerste ronde. "Je denkt niet steeds: zullen ze het wel goed gezien hebben?"

"Ik kon me daardoor echt goed op mijn spel focussen. Ik vind het helemaal niet erg dat we geen lijnrechters hebben", aldus de drievoudig Grand Slam-winnares.

De Australian Open is de eerste Grand Slam zonder menselijke lijnrechters. De technologie werd eerder al op enkele kleinere toernooien getest. Vijf dagen voor de start van de Australian Open besloot de organisatie op alle banen gebruik te maken van elektronische lijnrechters, om zo in coronatijd het aantal mensen in de nabijheid van de spelers te beperken.

De camera's volgen elke gespeelde bal en kunnen direct constateren of een bal uit is of als er bijvoorbeeld een voetfout wordt gemaakt. Er wordt dan een signaal gegeven aan een computer, die een opgenomen stem "out", "fault" of "foot fault" laat roepen.

Zorgmedewerkers uit Australië mochten die woorden inspreken om hen op die manier te bedanken voor hun inzet tijdens de coronapandemie. Als een bal maar net in of nipt uit is, wordt bovendien automatisch een herhaling vertoond op de videoschermen in het stadion.

"Als we hiermee door zouden gaan, dan zul je mij niet horen klagen", zei Osaka. "Deze technologie zal ons een hoop discussies op de baan besparen."

Naomi Osaka in actie op de Australian Open. Links de camera die de baseline bewaakt. Foto: ANP

Djokovic al meerdere jaren voorstander van camera's

Novak Djokovic werd vorig jaar nog gediskwalificeerd op de US Open, nadat hij uit woede een bal tegen een lijnrechter had geslagen. De nummer één van de wereld bij de mannen is ook een voorstander van de elektronische lijnrechters op de Australian Open.

"Maar mijn diskwalificatie op de US Open heeft daar niks mee te maken. Ik heb deze mening al meerdere jaren", verzekerde de Serviër, die in zijn eersterondepartij in Melbourne eenvoudig won van de Fransman Jérémy Chardy.

"In het gewone leven ben ik niet iemand die gek is op technologie. In sommige opzichten vind ik dat de huidige maatschappij te veel om de digitale wereld draait", zei Djokovic. "Maar als er technologie is waardoor we in het tennis wat nauwkeuriger kunnen zijn, waarom niet?"