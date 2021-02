Dominic Thiem heeft maandag zonder veel problemen de tweede ronde van de Australian Open gehaald. De winnaar van de US Open was in drie sets te sterk voor Mikhail Kukushkin.

In de Rod Laver Arena werd het 7-6 (2), 6-2 en 6-3 voor de Oostenrijker. Thiem haalde vorig jaar de finale in Melbourne, waarin hij in vijf sets moest buigen voor Novak Djokovic.

Tegen Kukushkin kwam Thiem alleen in de eerste set in de problemen. Bij 5-5 verloor hij zijn servicegame, waardoor de Kazach voor de setwinst mocht serveren.

Na een lange game van twaalf punten wist de nummer drie van de wereld weer terug te breken. In de tiebreak slaagde Kukushkin er vervolgens niet in om een punt op zijn eigen opslag te maken.

De 35-jarige Stan Wawrinka plaatste zich in drie sets voor de tweede ronde. Foto: ANP

Wawrinka door, Monfils uitgeschakeld

Stan Wawrinka, de winnaar van 2014, kende in zijn eersterondepartij geen problemen met Pedro Sousa. De Zwitser versloeg de Portugees met 6-3, 6-2 en 6-4.

Voor Gaël Monfils betekende de eerste ronde wel direct het eindstation. De Franse nummer elf van de wereld verloor in vijf sets (6-3, 4-6, 5-7, 6-3 en 3-6) van de Fin Emil Ruusuvuori, die 98e staat op de ATP-ranking.

Van de Zandschulp en Haase spelen dinsdag

De Nederlandse mannen komen dinsdag pas in actie in Melbourne. Botic van de Zandschulp (ATP-159), debutant op een Grand Slam-toernooi, neemt het op baan 17 op tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz. De partij begint om 1.00 uur (Nederlandse tijd).

Robin Haase (ATP-197) speelt de tweede partij op baan 12. Hij neemt het op tegen de Serviër Filip Krajinovic, de nummer 28 van de plaatsingslijst. De 33-jarige Haase werd op het laatste moment als lucky loser tot het schema toegelaten.