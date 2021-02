Novak Djokovic is zijn jacht op een negende titel op de Australian Open maandag begonnen met een overtuigende zege op Jeremy Chardy. Dominic Thiem boekte ook een eenvoudige overwinning in de eerste ronde, terwijl Gaël Monfils werd uitgeschakeld.

Djokovic had tegen Chardy slecht 1 uur en 31 minuten nodig. Het werd 6-3, 6-1 en 6-2 tegen Franse nummer 66 van de wereld, die geen enkel breakpoint afdwong. Djokovic sloeg zes keer toe op de service van Chardy.

De 33-jarige Djokovic, die in de tweede ronde de Amerikaan Frances Tiafoe treft, gaat in Melbourne voor zijn achttiende Grand Slam-titel. Bij Rafael Nadal en de geblesseerde Roger Federer staat de teller op twintig.

De als tweede geplaatste Nadal komt dinsdag pas in actie en speelt dan tegen Laslo Djere uit Servië.

Met publiek op de tribune betreedt Novak Djokovic de Rod Laver Arena. Foto: Pro Shots

Zverev verliest een set

Dominic Thiem was maandag in de eerste ronde in drie sets (7-6 (2), 6-2 en 6-3) te sterk voor Mikhail Kukushkin uit Kazachstan. De Oostenrijker haalde vorig jaar de finale in Melbourne, waarin hij in vijf sets moest buigen voor Djokovic. Op de US Open veroverde Thiem in september zijn eerste Grand Slam-titel.

Alexander Zverev, die de US Open-finale verloor van Thiem, had iets meer moeite bij zijn eerste wedstrijd in Melbourne. De Duitser was met 6-7 (8), 7-6 (5), 6-3, en 6-2 te sterk voor de Amerikaan Marcos Giron.

Stan Wawrinka, de winnaar van 2014, kende in zijn eersterondepartij geen problemen met Pedro Sousa. De 35-jarige Zwitser versloeg de Portugees met 6-3, 6-2 en 6-4.

De 35-jarige Stan Wawrinka plaatste zich in drie sets voor de tweede ronde. Foto: ANP

Monfils emotioneel na verlies

Voor Monfils betekende de eerste ronde wel het eindstation. De nummer elf van de wereld verloor in vijf sets (6-3, 4-6, 5-7, 6-3 en 3-6) van de Fin Emil Ruusuvuori, die 98e staat op de ATP-ranking.

Monfils leed zijn zevende nederlaag op rij en was na afloop behoorlijk emotioneel. "Ik speelde met nul zelfvertrouwen, ik was echt slecht", zei de Fransman, die vorig jaar de vierde ronde haalde op de Australian Open. "Dit doet veel pijn. Ik hoop dat ik snel ontwaak uit deze nachtmerrie, maar ik weet niet wanneer het stopt."

Pablo Carreño Busta was in drie sets te sterk voor Kei Nishikori: 7-5, 7-6 (4) en 6-2. De Japanse voormalig nummer vier van de wereld speelde in 2020 door blessureleed slechts vier toernooien.

Diego Schwartzman, de Argentijnse nummer negen van de wereld, won in vier sets van de Zweed Elias Ymer: 7-6 (3), 6-4, 2-6 en 6-2. Het Australische enfant terrible Nyck Kyrgios won met driemaal 6-4 van de Portugees Frederico Ferreira Silva.

Gaël Monfils druipt af na zijn nederlaag tegen Emil Ruusuvuori. Foto: Pro Shots

Van de Zandschulp en Haase spelen dinsdag

De Nederlandse mannen komen dinsdag pas in actie in Melbourne. Botic van de Zandschulp (ATP-159), debutant op een Grand Slam-toernooi, neemt het op baan 17 op tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz. De partij begint om 1.00 uur (Nederlandse tijd).

Robin Haase (ATP-197) speelt de tweede partij op baan 12. Hij neemt het op tegen de Serviër Filip Krajinovic, de nummer 28 van de plaatsingslijst. De 33-jarige Haase werd op het laatste moment als lucky loser tot het schema toegelaten.

Arantxa Rus, de enige Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi, werd maandag uitgeschakeld door Roland Garros-winnares Iga Swiatek. Kiki Bertens herstelt van een operatie en doet niet mee.