Arantxa Rus heeft maandag (lokale tijd) niet voor een verrassing kunnen zorgen in de eerste ronde van het Australian Open. De Nederlandse tennisster was in Melbourne kansloos tegen Roland Garros-winnares Iga Swiatek.

De als vijftiende geplaatste Swiatek (WTA-17) rekende in 76 minuten af met Rus, die 77e staat op de wereldranglijst: 6-1 en 6-3.

De dertigjarige Rus had in de tweede set een voorsprong van 2-0 en stond op eigen service met 40-0 voor. Swiatek kwam echter terug tot 2-1 en stond in het restant van de partij geen servicegame meer af. De Poolse maakte vooral veel minder fouten dan haar tegenstander (17 om 30).

Vorig jaar haalde Rus de tweede ronde in Melbourne. Dat was een evenaring van haar beste resultaat op de Australian Open.

De Zuid-Hollandse was dit jaar de enige Nederlandse vrouw in het enkelspel, omdat Kiki Bertens nog geblesseerd is. Dinsdag komen Grand Slam-debutant Botic van de Zandschulp en Robin Haase voor het eerst in actie in Melbourne.

De Australian Open zou eigenlijk drie weken geleden beginnen, maar vanwege de coronapandemie werd het toernooi verplaatst naar februari. Alle tennissers zaten na aankomst in Australië twee weken in quarantaine in een hotel om besmettingen te voorkomen.