Naomi Osaka heeft zich maandag zonder problemen geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open. De winnares van 2019 had op de openingsdag in Melbourne geen last meer van de lichte blessure waarmee ze vorige week kampte.

Drievoudig Grand Slam-winnares Osaka had geen makkelijke loting, want ze trof in de eerste ronde de mondiale nummer 39 Anastasia Pavlyuchenkova.

De Russische pakte echter maar drie games in de Rod Laver Arena. Na iets meer dan een uur stond er 6-1 en 6-2 in het voordeel van Osaka op het scorebord.

De 23-jarige Osaka meldde zich zaterdag uit voorzorg af voor de halve finales van de Gippsland Trophy, een van de voorbereidingstoernooien op de Australian Open. De als derde geplaatste Japanse zei toen al dat haar deelname aan het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar niet in gevaar zou komen.

De veertigjarige Venus Williams bereikte de tweede ronde door een overwinning op de vijf jaar jongere Belgische Kirsten Flipkens: 7-5 en 6-2. Williams (WTA-81) doet voor de 21e keer mee aan de Australian Open.

De Australian Open zou eigenlijk drie weken geleden beginnen, maar vanwege de coronapandemie werd het toernooi verplaatst naar februari. Alle tennissers zaten na aankomst in Australië twee weken in quarantaine in een hotel om besmettingen te voorkomen.