Australian Open-favorieten Simona Halep, Serena Williams en Naomi Osaka hebben zich maandag overtuigend geplaatst voor de tweede ronde. Angelique Kerber, de winnares van 2016, werd direct uitgeschakeld in Melbourne.

Halep rekende in haar partij soepel af met de Australische Lizette Cabrera (WTA-140). Het werd 6-2 en 6-1 voor de Roemeense.

Als nummer twee van de wereld geldt Halep als een van de grootste kanshebbers op de eindzege in Melbourne. Ze wist de Australian Open nog nooit te winnen.

Serena Williams was binnen een uur klaar met Laura Siegemund, de Duitse nummer 51 van de wereld: 6-1 en 6-1. De als tiende geplaatste Amerikaanse maakte meer dan twee keer zoveel punten als haar tegenstander (54 om 23).

De 39-jarige Williams jaagt op haar 24e Grand Slam-titel en daarmee een evenaring van het record van Margaret Court. De voormalig nummer één van de wereld doet voor de twintigste keer meer in Melbourne en won de Australian Open zeven keer.

Osaka, de winnares van 2019, had geen makkelijke loting, want ze trof in de eerste ronde de mondiale nummer 39 Anastasia Pavlyuchenkova. De Russische pakte echter maar drie games in de Rod Laver Arena: 1-6 en 2-6.

De 23-jarige Osaka meldde zich zaterdag uit voorzorg af voor de halve finales van de Gippsland Trophy, een van de voorbereidingstoernooien op de Australian Open. De als derde geplaatste Japanse zei toen al dat haar deelname aan het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar niet in gevaar zou komen.

Andreescu (in het paars) wordt gefelicteerd door Buzarnescu. Andreescu (in het paars) wordt gefelicteerd door Buzarnescu. Foto: Pro Shots

Andreescu wint onder toeziend oog van van corona herstelde coach

Bianca Andreescu rekende met veel moeite af met lucky loser Mihaela Buzarnescu. De Canadese versloeg de Roemeense met 6-2, 4-6 en 6-3 en boekte daarmee haar eerste zege in vijftien maanden.

Door een knieblessure kwam Andreescu in 2020 niet in actie. De nummer negen van de wereld, die in 2019 de US Open won, werd in Melbourne toch bijgestaan door haar coach Sylvain Bruneau. Bij aankomst in Australië testte Bruneau positief op corona, waarna hij en zijn speelster in quarantaine moesten.

Ook Venus Williams bereikte de tweede ronde door een overwinning op de Belgische Kirsten Flipkens: 7-5 en 6-2. Williams (WTA-81) doet voor de 21e keer mee in Melbourne.

Met een leeftijd van 40 jaar en 236 dagen is ze de op één na oudste speelster in het Open Era die een partij wint op de Australian Open. Alleen Kimiko Date-Krumm (42 jaar en 111 dagen) was in 2013 nog ouder.

Petra Kvitová rekende met enige moeite af met de Belgische Greet Minnen (WTA-110). De Tsjechische nummer negen van de wereld maakte in de tweede set een 1-4-achterstand goed: 6-3 en 6-4.

Voor Angelique Kerber is de Australian Open alweer voorbij. Voor Angelique Kerber is de Australian Open alweer voorbij. Foto: Pro Shots

Kerber voorkomt ultieme vernedering

De als 23e geplaatste Kerber was in de eerste ronde niet opgewassen tegen de Amerikaanse Bernarda Pera (WTA-63): 0-6 en 4-6.

Kerber leek in het duel tussen twee linkshandige tennissters op de ultieme vernedering af te stevenen, want ze verloor de eerste negen games. De 33-jarige Duitse knokte zich in de tweede set nog terug tot 4-5, maar kon een snelle nederlaag niet voorkomen. Vorig jaar haalde drievoudig Grand Slam-winnares Kerber nog de vierde ronde in Melbourne.

De Australian Open zou eigenlijk drie weken geleden beginnen, maar vanwege de coronapandemie werd het toernooi verplaatst naar februari. Alle tennissers zaten na aankomst in Australië twee weken in quarantaine in een hotel om besmettingen te voorkomen.