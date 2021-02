Rafael Nadal is niet van plan om zich af te melden voor de Australian Open. Maar de nummer twee van de wereld heeft een dag voor de start van de Grand Slam nog altijd last van zijn rug.

Nadal moest zich dinsdag terugtrekken voor de wedstrijd in de ATP Cup van Spanje tegen Australië. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar voelt zich nog altijd niet zo goed als hij zou willen.

"Het gaat niet geweldig", zei de 34-jarige Spanjaard zondag. "Ik heb al vijftien dagen last van mijn rug."

"Ik doe al het mogelijke om op tijd klaar te zijn. Hopelijk verbeterd de situatie nog wat", zei Nadal, die tijdens zijn carrière vaker geplaagd werd door rugblessures.

Nadal staat dinsdag in de eerste ronde tegenover de Serviër Laslo Dere. "Ik denk er niet aan om niet te spelen. Het gaat er meer om in welke conditie ik op de baan verschijn", aldus Nadal. "Het is niet heel ernstig, ik heb vooral stijve spieren waardoor ik niet helemaal vrijuit kan bewegen."

Nadal liep blessure op tijdens quarantaine

Nadal kreeg last van zijn rug terwijl hij in quarantaine op zijn hotelkamer in Melbourne zat. Alle tennissers moesten bij aankomst verplicht veertien dagen in isolatie.

"Ik ben er geen fan van om excuses te zoeken. Ik hoop gewoon klaar te zijn voor mijn partij van dinsdag, dat is alles."

Nadal won de Australian Open slechts eenmaal: in 2009. In 2012 verloor hij in Melbourne de langste Grand Slam-finale uit de geschiedenis van Novak Djokovic en twee jaar later ging Nadal in de eindstrijd onderuit tegen Stan Wawrinka, nadat hij zijn rug tijdens de warming-up blesseerde.

Met twintig Grand Slam-zeges deelt Nadal het record met Roger Federer, die dit jaar ontbreekt omdat hij nog herstelt van een knieoperatie. Novak Djokovic staat derde op de lijst met zeventien Grand Slam-overwinningen. De nummer één van de wereld won de Australian Open al acht keer en geldt als grote favoriet.