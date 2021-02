Rusland heeft zondag de tweede editie van de ATP Cup gewonnen. In de finale werd Italië met 2-0 verslagen.

Andrey Rublev was in zijn partij veel te sterk voor Fabio Fognini: 6-1 en 6-2. Daarna rekende Daniil Medvedev met 6-4 en 6-2 af met Matteo Berrettini. Het dubbelspel werd niet meer gespeeld in Melbourne.

Rusland was het enige land met twee toptienspelers op de ATP Cup. Op weg naar de finale rekenden Rublev, Medvedev en dubbelspecialisten Evgeny Donskoy en Aslan Karatsev overtuigend af met Japan, Argentinië en Duitsland.

Rusland, dat Servië aflost als titelhouder, nam de beker in ontvangst onder het applaus van een klein groepje toeschouwers. "Dit is het grootste publiek dat ik in lange tijd heb gezien", zei Medvedev. "Hopelijk zal het tijdens de Australian Open ook zo gaan."

Bij de Australian Open (de eerste Grand Slam van het jaar, die maandag begint) zijn dagelijks 30.000 fans welkom. Dat is minder dan de helft van het gebruikelijke aantal.

Ook de Italiaanse captain Vincenzo Santopadre genoot ervan om met publiek te spelen. "De finale was een ramp voor ons, maar het gaf me een ongelooflijk gevoel om de mensen weer op de tribune te zien. Ik werd er emotioneel van."