Spanje is zaterdag zonder inbreng van Rafael Nadal uitgeschakeld in de halve finales van de ATP Cup. De geblesseerde Nadal zag zijn landgenoten in Melbourne verliezen van Italië.

Namens Spanje, dat vorig jaar bij de eerste editie van het toernooi nog de finale haalde, verloor Pablo Carreño Busta van Fabio Fognini (6-2, 1-6 en 6-4) en was Roberto Bautista Agut niet opgewassen tegen Matteo Berrettini: 6-3 en 7-5. De dubbelpartij werd vervolgens niet meer gespeeld.

Nadal kwam geen moment in actie tijdens de ATP Cup. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar en nummer twee van de wereld heeft al een tijdje last van zijn rug en hoopt op tijd fit te zijn voor de Australian Open, die maandag begint.

"Het is niet dat ik me heel slecht voel. De rug is iets verbeterd, maar ik ben voor mijn gevoel nog niet in staat een wedstrijd voluit te spelen", zei de 34-jarige Nadal donderdag over zijn blessure.

De Italianen staan in de finale van de ATP Cup tegenover Rusland, dat te sterk was voor Duitsland. Andrey Rublev (3-6, 6-1 en 6-2 tegen Jan-Lennard Struff) en Daniil Medvedev (3-6, 6-3 en 7-5 tegen Alexander Zverev) beslisten die confrontatie.

De eindstrijd wordt zondag gespeeld. Italië of Rusland wordt de opvolger van Servië, dat vrijdag met Novak Djokovic in het team de groepsfase niet overleefde.