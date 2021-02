Novak Djokovic heeft uitschakeling van Servië op de ATP Cup vrijdag niet kunnen voorkomen. De nummer één van de wereld ging met zijn land onderuit tegen Duitsland, dat in de halve finales staat.

Nadat Jan-Lennard Struff de Duitsers op voorsprong had gezet door van Dusan Lajovic te winnen, trok Djokovic de stand in zijn tweede officiële partij van 2021 nog gelijk met een overwinning op Alexander Zverev. Het werd 6-7 (3), 6-2 en 7-5 tegen de nummer zeven van de wereld.

In de beslissende dubbelpartij waren Djokovic en zijn landgenoot Nikola Cacic echter niet opgewassen tegen Zverev en Struff, die de Serviërs met 7-6 (4), 5-7 en 10-7 de baas waren in Melbourne.

Djokovic en Servië waren in januari vorig jaar nog de winnaar van de allereerste editie van de ATP Cup. Destijds werd Spanje in de finale verslagen, mede dankzij een overwinning van Djokovic op Rafael Nadal.

De Spanjaarden staan bij de huidige editie van het toernooi in tegenstelling tot de Serviërs wél in de halve finales. Tegen Griekenland was een overwinning van Pablo Carreño Busta op Michail Pervolarakis (6-3, 6-4) genoeg. Nadal bleef nog aan de kant bij Spanje vanwege rugklachten.

Duitsland en Spanje staan samen met de andere groepswinnaars Italië en Rusland in de halve eindstrijd. De Duitsers treffen de Russen en Spanje staat tegenover Italië.