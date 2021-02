Robin Haase is alsnog toegelaten tot het hoofdtoernooi van de Australian Open. De 33-jarige Hagenaar profiteert als reserve van een afmelding van de Fransman Richard Gasquet. Bij de loting van vrijdag werden de Nederlandse deelnemers in Melbourne overwegend aan pittige tegenstanders gekoppeld.

Haase speelt op zijn 46e Grand Slam-toernooi als lucky loser tegen de Serviër Filip Krajinovic, die als nummer 31 van de wereld als 28e geplaatst is. Haase bezet zelf de 198e plek op de mondiale ranglijst.

Landgenoot Botic van de Zandschulp - hij boekte in de nacht van donderdag op vrijdag een nieuwe knappe zege bij een voorbereidingstoernooi in Melbourne - trof het relatief gezien beter bij de loting. De debutant werd gekoppeld aan de pas zeventienjarige Carlos Alcaraz.

Van de Zandschulp is echter gewaarschuwd. Zijn Spaanse opponent, die een iets hogere plek bezet op de ATP-ranking (140 om 159), won deze week in Melbourne nog overtuigend van David Goffin. Goffin is de nummer veertien van de wereld.

Van de drie hoogst ingeschaalde spelers op de Australian Open speelt Novak Djokovic in de eerste ronde tegen de Fransman Jérémy Chardy, treft Rafael Nadal de Serviër Laslo Djere en staat Dominic Thiem tegenover Mikhail Kukushkin uit Kazachstan.

Op de Australian Open gelden strikte regels vanwege het coronavirus. Op de Australian Open gelden strikte regels vanwege het coronavirus. Foto: ANP

Arantxa Rus treft Roland Garros-winnares

Bij de vrouwen staat Arantxa Rus, de derde Nederlandse deelnemer aan het enkelspel in Melbourne, voor een zware klus in de eerste ronde. Ze is bij de loting gekoppeld aan de Poolse Iga Swiatek, die als nummer zeventien van de wereld als vijftiende is geplaatst en vorig jaar Roland Garros won.

De dertigjarige Rus, die zelf op de 74e plek van de mondiale ranking staat, is er voor de twintigste keer bij op een Grand Slam-toernooi. Haar beste prestatie is het bereiken van de vierde ronde van Roland Garros in 2012.

Van de topspeelsters is de als eerste geplaatste Ashleigh Barty gekoppeld aan Danka Kovinic uit Montenegro, treft Simona Halep de Australische Lizette Cabrera en wacht Naomi Osaka een partij tegen de Russin Anastasia Pavlyuchenkova.

Bij de Australian Open moesten deze week nog 507 mensen in quarantaine nadat was gebleken dat iemand in een spelershotel besmet was met het coronavirus. Ze hebben inmiddels allemaal negatief getest. De Australian Open begint maandag.