Botic van de Zandschulp heeft in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) opnieuw indruk gemaakt op zijn eerste ATP-toernooi ooit. De Nederlandse tennisser won op de Great Ocean Road Open knap van de Amerikaan Reilly Opelka en staat in de kwartfinales.

Als nummer 159 van de wereld was Van de Zandschulp de underdog tegen de mondiale nummer 40 Opelka, maar hij bood de Amerikaan uitstekend partij in Melbourne. In twee spannende sets sloeg hij in de tiebreak toe: 7-6 (6) en 7-6 (4).

De 25-jarige Nederlander had in de vorige ronde al van de hoger aangeslagen Pool Kamil Majchrzak gewonnen. In de kwartfinales wacht een krachtmeting met de Rus Karen Kachanov, die als nummer twintig van de ATP-ranking als tweede is geplaatst.

Van de Zandschulp, die bij aankomst twee weken in strikte quarantaine moest, boekte al zijn zesde overwinning op rij in 2021. Hij won drie keer bij de kwalificaties voor de Australian Open en heeft nu ook drie zeges op een ATP-toernooi op zijn naam staan.

De Veenendaler staat dankzij zijn drie zeges in de kwalificaties van de Australian Open voor zijn debuut op een Grand Slam-toernooi. De Australian Open begint maandag.