Botic van de Zandschulp heeft vrijdag in Melbourne net geen twee keer achter elkaar kunnen stunten op zijn eerste ATP-toernooi ooit. De Nederlander won op de Great Ocean Road Open eerst knap van de Amerikaan Reilly Opelka en verloor enkele uren later nipt van de Rus Karen Khachanov, ook al kreeg hij in die kwartfinalepartij twee matchpoints.

Als nummer 159 van de wereld was Van de Zandschulp de underdog tegen zowel Opelka (de mondiale nummer 40) als Khachanov (ATP-20), maar mede dankzij zijn sterke service gaf hij beide topspelers uitstekend partij.

Tegen Opelka sloeg Van de Zandschulp, die later deze maand bij de Australian Open debuteert op een Grand Slam-toernooi, twee keer toe in een tiebreak. Het werd 7-6 (6) en 7-6 (4).

Vervolgens leek het tegen de als tweede geplaatste Khachanov dezelfde kant op te gaan. De 25-jarige Van de Zandschulp won de eerste set met 7-6 (6) en kreeg op 5-4 twee matchpoints, maar benutte die niet.

De Veenendaler leverde de set uiteindelijk in (5-7) en zag zijn kans op een nieuwe stunt vervliegen in de derde set. Ondanks een vroege break achterstand bleef hij strijdbaar, maar Khachanov sloeg bij 3-5 wél toe op zijn eerste matchpoint.

Van de Zandschulp kan met goed gevoel terugkijken

Ondanks zijn verlies tegen Khachanov kan Van de Zandschulp met een goed gevoel terugkijken op zijn eerste ATP-toernooi. Woensdag had hij de hoger aangeslagen Pool Kamil Majchrzak al verslagen.

Van de Zandschulp, die een turbulent begin van zijn tijd in Melbourne beleefde doordat hij bij aankomst twee weken in strikte quarantaine moest, leed tegen Khachanov zijn eerste nederlaag na zes zeges in 2021. Hij won drie keer bij de Australian Open-kwalificaties en heeft nu ook drie zeges op een ATP-toernooi op zijn naam staan.

Dankzij zijn drie zeges in de kwalificaties van de Australian Open staat Van de Zandschulp voor zijn debuut op een Grand Slam. Het hoofdtoernooi, waarbij hij in de eerste ronde de jonge Spanjaard Carlos Alcaraz treft, begint maandag.