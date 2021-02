Rafael Nadal is er nog niet van overtuigd dat hij volgende week mee kan doen aan de Australian Open. De Spaanse nummer twee van de wereld ondervindt nog altijd veel hinder van zijn zere rug.

"Het is niet dat ik me heel slecht voel. De rug is iets verbeterd, maar ik voel me nog niet in staat een wedstrijd voluit te spelen", zei Nadal donderdag na een uurtje trainen in Melbourne tegen de Spaanse televisiezender Movistar+.

Nadal moest eerder deze week vanwege zijn rugpijn al verstek laten gaan bij de ATP Cup in Melbourne. Spanje nam het daarin op tegen Australië en won met 3-0. Hij zal ook vrijdag niet in actie komen, als zijn land het tegen Griekenland opneemt.

Tot dusver veroverde Nadal al twintig Grand Slam-titels, waaronder een recordaantal van dertien op Roland Garros. De Australian Open wist hij één keer te winnen, in 2009. Hij was destijds in de finale te sterk voor Roger Federer.

Federer zal er dit jaar sowieso niet bij zijn op de Australian Open. De Zwitserse nummer vijf van de wereld is al bijna een jaar uitgeschakeld door een knieblessure en maakt volgende maand zijn langverwachte rentree op het ATP-toernooi in Doha.

De Australian Open begint maandag. De loting is vrijdag. De organisatie benadrukte eerder op donderdag nog dat het evenement gewoon doorgaat, ondanks dat woensdag 160 tennissers in quarantaine moesten omdat een medewerker van het spelershotel besmet bleek met het coronavirus.