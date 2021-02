De Australian Open begint vooralsnog gewoon op maandag 8 februari. Woensdag gingen onder anderen 160 tennissers in quarantaine nadat een medewerker van een spelershotel besmet bleek met het coronavirus.

"We hebben het volste vertrouwen dat de Australian Open doorgaat", zei toernooidirecteur Craig Tiley tegen verslaggevers in Melbourne, ook al zijn alle partijen van de voorbereidingstoernooien van donderdag geschrapt.

De voorbereidingstoernooien in de aanloop naar het toernooi worden vrijdag hervat, zei Tiley. Dat geldt eveneens voor de ATP Cup, die in Melbourne wordt gehouden. Ook de loting voor de Australian Open vindt vrijdag plaats, een dag later dan gepland.

Alle spelers, coaches, officials en stafleden die in het bewuste hotel verbleven, zijn uit voorzorg in quarantaine gegaan. De 507 mensen ondergaan donderdag allemaal een coronatest. Als die negatief uitvalt, mogen de tennissers weer het hotel uit om te trainen.

Daniel Andrews, de premier van de Australische staat Victoria, zei woensdag al dat de ene positieve test geen reden tot paniek is, en dat de Australian Open gewoon zal doorgaan.

Wel worden de maatregelen in de staat, waar amper nog nieuwe besmettingen zijn, aangescherpt. Zo moeten in binnenruimtes weer mondkapjes gedragen worden.