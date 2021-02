Een grote groep tennissers zit in quarantaine in Melbourne, omdat een medewerker van een van de hotels uit de bubbel positief is getest op het coronavirus. De Australian Open, die maandag begint, lijkt voorlopig nog niet in gevaar.

Daniel Andrews, de premier van de Australische staat Victoria, zei woensdag op een persconferentie dat vijfhonderd tot zeshonderd mensen die in Melbourne zijn voor de Australian Open, in quarantaine moeten. Onder hen bevinden zich ook flink wat tennissers.

Zij hebben mogelijk nauw contact gehad met de 26-jarige man die positief is getest. "Deze mensen zitten in quarantaine op hun hotelkamer tot ze een negatieve test hebben. Die tests zullen donderdag afgenomen worden", liet Andrews weten.

Momenteel zijn in Melbourne zowel bij de vrouwen als de mannen meerdere voorbereidingstoernooien op de Australian Open bezig. Volgens Andrews zal het speelschema van donderdag beïnvloed worden door de quarantaine, maar is er van afgelasting van de toernooien voorlopig geen sprake. Tennissers mogen weer in actie komen zodra ze negatief zijn getest.

Het is daarom nog steeds de verwachting dat het eerste Grand Slam-toernooi van dit jaar maandag van start gaat. "Het gaat om één coronageval", aldus Andrews. "Het besluit is genomen: de Australian Open gaat volgende week door."

Bij aankomst van de tennissers in het Grand Hyatt, half januari, waren er strenge veiligheidsmaatregelen. Foto: Pro Shots

Regels in Melbourne weer aangescherpt

De man die positief testte, werkte in het Grand Hyatt in Melbourne. Dat was een van de hotels waarin tennissers na hun reis naar Australië de verplichte quarantaineperiode van twee weken doorbrachten.

De medewerker, die volgens Andrews mogelijk besmet is met de Britse coronavariant, was vorige week vrijdag voor het laatst in het hotel. Na die werkdag testte hij negatief, maar later kreeg hij toch symptomen.

In de staat Victoria komen er de laatste weken amper nieuwe coronagevallen bij. "Maar deze ene positieve test is geen reden tot paniek", benadrukte Andrews. "We hebben vaker bewezen dat we dit aankunnen en vooralsnog is er sprake van slechts één geval."

Wel zullen de maatregelen in de staat, zoals het dragen van mondkapjes in binnenruimtes, worden aangescherpt.