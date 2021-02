Botic van de Zandschulp beleeft een uitstekend debuut op een ATP-toernooi. De 25-jarige tennisser plaatste zich woensdag voor de derde ronde van de Great Ocean Road Open. Robin Haase werd uitgeschakeld in Melbourne.

Van de Zandschulp rekende in de tweede ronde van het voorbereidingstoernooi op de Australian Open af met Kamil Majchrzak: 6-4, 3-6 en 6-4.

Voor de Nederlander was het al zijn vijfde zege op rij in 2021. Hij boekte drie overwinningen bij het kwalificatietoernooi voor de Australian Open en won dinsdag in Melbourne bij zijn eerste partij ooit op ATP-niveau van Tristan Schoolkate.

Die Australiër is de de nummer 844 van de wereld. Met Majchrzak (ATP-109) kreeg Van de Zandschulp (ATP-159) woensdag een sterkere tegenstander tegenover zich. Mede door goed serveren - hij kreeg in de hele partij maar drie breakpoints tegen - was hij na een kleine twee uur te sterk voor de Pool.

Haase verliest van Cuevas

Haase strandde in de tweede ronde. De mondiale nummer 198 verloor in twee sets van de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP-70): 7-5 en 6-3.

Dinsdag won de Nederlander in de eerste ronde in Australië nog in twee sets van de Belg Kimmer Coppejans: 6-4 en 6-3.

Haase strandde in de kwalificaties voor de Australian Open, die volgende week begint. Hij kan alsnog deelnemen aan het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar als iemand zich afmeldt. Van de Zandschulp zal zijn debuut maken op een Grand Slam.