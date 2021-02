Roger Federer maakt volgende maand op het ATP-toernooi in Doha zijn rentree na bijna een jaar blessureleed. De 39-jarige Zwitser liet zich in februari 2020 opereren aan zijn knie en keerde mede door een terugslag nog niet terug op de baan.

De laatste keer dat Federer een officieel toernooi speelde, was op de Australian Open van vorig jaar. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar reikte in Melbourne tot de halve finales en daarin verloor hij in drie sets van de latere winnaar Novak Djokovic.

Begin februari speelde Federer nog een demonstratiewedstrijd tegen Rafael Nadal in Kaapstad, waarna hij zich later die maand liet opereren aan zijn knie. In juni werd bekend dat 'King Roger' door een terugslag opnieuw onder het mes moest. Hij zette daarop een punt achter zijn seizoen en ook de Australian Open kwam nog te vroeg.

"Ik heb lang nagedacht over wanneer en waar ik mijn rentree zou maken", zegt Federer dinsdag in gesprek met het Zwitserse SRF. "Mijn knie was nog niet helemaal hersteld voor de Australian Open en dat doet pijn, want het is een van de toernooien die ik het liefst speel."

Roger Federer kwam na de Australian Open van 2020 niet meer in actie. Roger Federer kwam na de Australian Open van 2020 niet meer in actie. Foto: Pro Shots

Federer wil gravelseizoen vooralsnog niet overslaan

De huidige nummer vijf van de wereld, die door de coronapandemie nog altijd in de top van de ATP-ranking staat en minder toernooien miste dan normaal gesproken het geval zou zijn, kiest er bewust voor om in Doha (8-13 maart) zijn rentree te maken. Hij had ook naar het ABN AMRO-toernooi (1-7 maart) kunnen gaan.

"Ik wilde mijn comeback maken op een kleiner toernooi, waar ik iets minder druk voel", aldus Federer. "Daarna probeer ik ook de graveltoernooien te spelen en richt ik me onder meer op Halle (grastoernooi in juni, red.), Wimbledon, de Olympische Spelen en de US Open. Ik wil weer grote zeges vieren."

Het is voor het eerst sinds 2012 dat Federer meedoet aan het ATP-toernooi in Doha. De 103-voudig toernooiwinnaar op de ATP Tour veroverde in 2005, 2006 en 2011 de titel in de Qatarese hoofdstad.