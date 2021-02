De organisatie van het ABN AMRO World Tennis Tournament heeft dinsdag het deelnemersveld bekendgemaakt voor de editie die over een maand begint. In totaal doen vijf spelers uit de top tien van de wereldranglijst mee in Rotterdam, onder wie Rafael Nadal.

Van uithangbord Nadal, Daniil Medvedev en Stéfanos Tsitsipás was al zeker dat ze dit jaar zouden meedoen aan het ABN AMRO-toernooi. De Rus Andrey Rublev (ATP-8) en de Italiaan Matteo Berrettini (ATP-10) brengen het aantal toptienspelers dit jaar op vijf.

"Het is een droomveld", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. "We hebben de afgelopen weken met plezier gevolgd hoe de inschrijvingen voor het toernooi verliepen. Een aantal spelers, zoals Nadal, Medvedev en Tsitsipás wisten we al even, maar Rublev en Berrettini maken het toernooi natuurlijk nog sterker."

Met titelverdediger Gaël Monfils, Denis Shapovalov, Roberto Bautista Agut, David Goffin, Milos Raonic, Pablo Carreño Busta, Stan Wawrinka en Karen Khachanov doen er ook acht spelers mee die tussen de tiende en de twintigste plek van de wereldranglijst staan.

Het deelnemersveld is nog niet helemaal compleet. Er is nog één wildcard over - de andere twee gaan naar Kei Nishikori en Jannik Sinner - en vier spelers plaatsen zich via het kwalificatietoernooi. Krajicek heeft ook nog een A+-wildcard én de mogelijkheid om een ticket aan een zogenoemde special exempt te geven.

Het ABN AMRO-toernooi begint dit jaar vanwege de verschuiving van de Australian Open enkele weken later dan gepland en staat nu van 1 tot en met 7 maart op het programma. Monfils won het enige Nederlandse ATP-toernooi vorig jaar door het Canadese talent Félix Auger-Aliassime in de finale te verslaan.