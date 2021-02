Rafael Nadal moet dinsdag zijn eerste wedstrijd op de ATP Cup laten schieten. De Spanjaard heeft last van een stijve onderrug en wil geen risico's nemen met het oog op de Australian Open. Novak Djokovic kwam wel in actie in Melbourne en won zowel in het enkel- als het dubbelspel.

De 34-jarige Nadal zou dinsdagochtend (Nederlandse tijd) een wedstrijd tegen de Australiër Alex de Minaur spelen. De Spanjaard, die in zijn loopbaan vaker met rugklachten kampte, hoopt er donderdag weer bij te zijn als zijn land het in groep B tegen Griekenland opneemt.

Vorige week kwam Nadal nog wel in actie op een demonstratietoernooi in Adelaide, waar hij samen met een aantal andere topspelers aan zijn quarantaineplicht voldeed. Vanwege het fysieke ongemak bij de twintigvoudig Grand Slam-winnaar neemt Pablo Carreño Busta het op tegen De Minaur.

Op de ATP Cup zijn er vier poules van ieder drie landen en alleen de groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales. Het landentoernooi geldt voor veel toptennissers als voorbereiding op de Australian Open, die maandag 8 februari begint. In de finale van de eerste editie verloor Spanje vorig jaar van het Servië van Djokovic.

Djokovic wint twee wedstrijden zonder setverlies

De 33-jarige Djokovic begon de jacht op titelprolongatie goed door in het enkelspel de Canadees Denis Shapovalov met 7-5 en 7-5 te verslaan. In het dubbelspel was de nummer één van de wereld samen met Filip Krajinovic te sterk voor Shapovalov/Milos Raonic: 7-5 en 7-6 (4). Raonic won de andere enkelpartij wel van Dusan Lajovic, maar het was niet genoeg om Servië van de winst af te houden.

Servië en Canada nemen het in groep A ook nog op tegen Duitsland. Groep C bestaat uit Oostenrijk, Italië en Frankrijk en groep D wordt gevormd door Rusland, Argentinië en Japan. Vorig jaar deden er nog 24 landen mee, maar dat bleek dit keer vanwege de coronapandemie niet haalbaar.

Nederland komt niet in aanmerking voor deelname aan de ATP Cup. Bij de kwalificatie van landen wordt gekeken naar de hoogstgeplaatste spelers op de ATP-ranking. Australië doet dit jaar mee op basis van een wildcard.