Robin Haase is zijn voorbereiding op de Australian Open maandag (lokale tijd) goed begonnen. De Nederlander rekende in de eerste ronde van het ATP 250-toernooi in Melbourne in twee sets af met de Belg Kimmer Coppejans.

De 33-jarige Haase had minder dan anderhalf uur nodig om de 7 jaar jongere Belg (ATP-178) te verslaan: 6-4 en 6-3. De ervaren Hagenaar verloor geen enkele keer zijn servicegame en had zelf aan drie benutte breakpoints genoeg om zonder setverlies te blijven.

Haase is bezig aan zijn eerste ATP-toernooi in een jaar tijd in het enkelspel. Na zijn uitschakeling in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament in februari 2020 speelde de nummer 198 van de wereld vooral challengers en kwam hij in actie in de Davis Cup.

In september wist Haase zich via de kwalificaties niet voor Roland Garros te plaatsen en onlangs strandde hij ook in het kwalificatietoernooi van de Australian Open. Hij doet volgende week op het Grand Slam-toernooi wel mee in het dubbelspel en maakt nog kans om als lucky loser toegelaten te worden tot het enkelspel.

Voor een plek in de derde ronde van het ATP-toernooi in Melbourne wacht Haase een krachtmeting met de Uruguayaan Pablo Cuevas, de nummer zeventig van de wereld.

Later op dinsdag komt ook Botic van de Zandschulp in actie en hij maakt direct zijn debuut op een ATP-toernooi. De 25-jarige Veenendaler, een van de 72 tennissers die twee weken in hun hotelkamer in quarantaine moesten, speelt in de eerste ronde tegen de Australiër Tristan Schoolkate.