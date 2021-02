Serena Williams heeft haar eerste wedstrijd van 2021 opgeluisterd met een probleemloze overwinning. De 39-jarige Amerikaanse was in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Melbourne te sterk voor de in Rusland geboren Australische Daria Gavrilova.

Williams rekende op het Australische hardcourt in iets meer dan anderhalf uur af met de dertien jaar jongere Gavrilova: 6-1 en 6-4. De 23-voudig Grand Slam-winnares gaf vier breakpoints weg, maar ze verloor geen enkele keer haar servicegame.

Het was voor Williams haar eerste officiële wedstrijd sinds september, toen ze in de eerste ronde van Roland Garros te sterk was voor haar landgenote Kristie Ahn. Twee dagen later trok ze zich terug in Parijs vanwege een achillespeesblessure.

Op de Yarra Valley Classic bereidt Williams zich voor op de Australian Open, die volgende week begint. Als de huidige nummer elf van de wereld het toernooi op haar naam schrijft, evenaart ze het Grand Slam-record van de Australische legende Margaret Court (24 titels).

Williams, die de Australian Open al zeven keer en in 2017 voor het laatst won, was al meerdere keren heel dicht bij dat record. Haar laatste vier Grand Slam-finales gingen echter allemaal verloren (Wimbledon 2018 en 2019 en US Open 2018 en 2019).

Arantxa Rus deed als enige Nederlandse mee aan de Yarra Valley Classic. De nummer 77 van de wereld werd zondag al in de eerste ronde uitgeschakeld door Venus Williams, de zus van Serena.