Arantxa Rus is zondag uitgeschakeld in de eerste ronde van de Yarra Valley Classic, een van de voorbereidingstoernooien op de Australian Open. De Nederlandse verloor in twee sets van Venus Williams en pakte slechts vier games: 6-1 en 6-3.

De dertigjarige Rus kreeg in de eerste set liefst zeven kansen om de zevenvoudig Grand Slam-winnares te breken, maar liet al die mogelijkheden onbenut. Williams sloeg wel toe, liep binnen een half uur uit naar een 5-0-voorsprong en gunde Rus daarna in die set slechts één game.

In de tweede set ging het iets beter voor Rus, maar de nummer 74 van de wereld kreeg het niet voor elkaar om de veertigjarige Williams te breken en daarmee aan het wankelen te brengen.

Voor Rus was de Yarra Valley Classic haar tweede toernooi van het jaar. Begin deze maand verloor ze in de eerste ronde in Abu Dhabi. Williams (de mondiale nummer tachtig) kwam sinds Roland Garros, vier maanden geleden, niet meer in actie.

Met de nederlaag tegen Williams kent Rus een slechte generale in de aanloop naar de Australian Open, die zondag 8 februari vanwege quarantaineverplichtingen drie weken later dan gepland begint. De loting vindt op 4 februari plaats.

Rus is bij de vrouwen de enige Nederlandse deelnemer aan het Australische Grand Slam-toernooi. Bij de mannen maakt Botic van de Zandschulp zijn debuut.