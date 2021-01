In de eerste week van de Australian Open zijn er dagelijks 30.000 toeschouwers welkom, zo heeft deelstaat Victoria zaterdag bekendgemaakt. Dat aantal wordt vanaf de kwartfinales iets kleiner.

"In veertien dagen tijd ontvangen we rond de 390.000 mensen op Melbourne Park. Dat is de helft van het aantal toeschouwers dat in de voorgaande jaren welkom was", zegt Martin Pukula, minister van Sport in Victoria.

"De sfeer in de Rod Laver Arena zal desondanks niet veel verschillen van die in de laatste jaren. Het zal niet hetzelfde zijn, maar dit wordt wel het eerste grote internationale evenement ter wereld in maanden waar zoveel mensen bij aanwezig mogen zijn."

Na de eerste acht dagen van de Australian Open neemt het maximum aantal toeschouwers per dag iets af. Vanaf de kwartfinales gaat het om 25.000 fans die dagelijks welkom zijn op Melbourne Park.

Door een lange en strenge lockdown heeft Melbourne het coronavirus onder controle, al vreest de lokale bevolking dat de Australian Open tot een toename in het aantal besmettingen kan leiden. Spelers en hun entourage moesten de afgelopen veertien dagen in quarantaine en 72 tennissers mochten zelfs hun hotelkamer niet uit, omdat ze op een vlucht zaten met iemand die positief was getest.

Vanwege de quarantaineverplichtingen begint de Australian Open drie weken later dan gepland, op 8 februari. Novak Djokovic en Sofia Kenin zijn de titelverdedigers in Melbourne.