Alexander Zverev vindt dat de organisatie van de Australian Open een fout heeft gemaakt door topspelers als Novak Djokovic en Rafael Nadal in Adelaide in quarantaine te laten gaan. De Duitser, die net als veel anderen direct naar Melbourne vloog, snapt wel dat meerdere tennissers daar verbolgen over zijn.

"De organisatie heeft het in een moeilijke tijd heel goed gehandeld. De enige fout die ze hebben gemaakt is om de topspelers naar Adelaide te laten vliegen", zei Zverev zaterdag bij een persmoment op Melbourne Park. "Zij kregen meer vrijheid en tijd om te trainen."

De autoriteiten in Melbourne hanteren een limiet voor het aantal personen dat daar in quarantaine mag en daardoor moest een klein deel naar Adelaide. Onder hen waren Djokovic, Nadal, Dominic Thiem, Ashleigh Barty, Naomi Osaka en Simona Halep, die de top drie van de wereldranglijst vertegenwoordigen.

Het contrast met de spelers in Melbourne was groot en werd nog groter toen duidelijk werd dat 72 tennissers (vanwege een coronabesmetting op hun vlucht naar Australië) hun hotelkamer voor twee weken niet mochten verlaten.

De 33-jarige Djokovic, die zich zo nu en dan op het ruime balkon van zijn luxe appartement liet zien, kreeg dan ook kritiek van een aantal andere tennissers toen hij de tennisbond van Australië vroeg om versoepelingen voor de spelers die in Melbourne in isolatie moesten.

'We moeten niet klagen over de omstandigheden'

Ondanks het grote contrast denkt de 23-jarige Zverev niet dat de topspelers straks op de Australian Open veel meer in het voordeel zijn. "Het is altijd lastig om Novak, Dominic en Rafa te verslaan, dus dat verandert niet", lachte de Duitser, die vindt dat de tennissers in Melbourne sowieso geen reden tot klagen hebben.

"Het is denk ik belangrijk voor ons allemaal om te begrijpen dat Australië helemaal geen coronabesmettingen meer heeft, op de positieve tests die wij meebrengen na. Daarom moeten we niet te veel klagen over de omstandigheden en begrip opbrengen voor de strenge quarantaineregels."

De Australian Open begint op 8 februari, drie weken later dan gepland. Komende week worden er voor de mannen en vrouwen nog voorbereidingstoernooien gespeeld in Melbourne en staat de ATP Cup op het programma.

Zaterdag werd bekend dat er in de eerste week van de Australian Open elke dag maximaal 30.000 fans welkom zijn bij de wedstrijden. Vanaf de kwartfinales zijn dat er maximaal 25.000. Het gaat om ongeveer de helft van de capaciteit van vorig jaar.