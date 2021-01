Novak Djokovic zorgde vrijdag voor een verrassing door ondanks zijn afmelding tóch op de baan te verschijnen bij een demonstratietoernooi in Adelaide. Er zaten vierduizend fans op de tribunes in Australië.

Djokovic had zich wegens een blaar op zijn hand afgemeld voor de partij tegen de Italiaan Jannik Sinner. Hij werd vervangen door Filip Krajinovic, maar verscheen na de eerste set toch verrassend op de baan om zijn landgenoot af te lossen. Beide Serviërs wonnen een set met 6-3.

"Het spijt me dat ik niet vanaf het begin op de baan stond", zei Djokovic. "Ik moest me laten behandelen door mijn fysio, want de afgelopen twee dagen voelde ik me niet op mijn best en ik wist niet hoe ik zou reageren."

Het gaat in Australië de goede kant op met het coronavirus, waar al lange tijd weinig tot geen besmettingen meer zijn geconstateerd. De vierduizend toeschouwers hoefden geen mondkapje te dragen. De tennissers werken toe naar de Australian Open, die op 8 februari begint.

Er waren vierduizend mensen aanwezig bij de partij in Adelaide. Foto: Pro Shots

Novak Djokovic besloot ondanks een grote blaar op zijn rechterhand toch op te komen dagen. Foto: Pro Shots

Zijn fans waren daar blij mee. Foto: Pro Shots

Djokovic sloeg ook nog een balletje met een jonge fan. Foto: Pro Shots

In een andere demonstratiepartij won Serena Williams van Naomi Osaka. Foto: Pro Shots

Er wordt in Australië toegewerkt naar de start van de Australian Open op 8 februari. Foto: Pro Shots

Simona Halep, Rafael Nadal en Dominic Thiem doen ook mee aan het demonstratietoernooi. Foto: Pro Shots

