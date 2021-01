Rafael Nadal heeft alle begrip voor de strenge regels die zijn opgesteld rond de Australian Open. De nummer twee van de wereld vindt dat alle deelnemers al blij mogen zijn dat ze in actie mogen komen op het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar.

Nog altijd zitten 72 spelers in strikte isolatie, nadat bleek dat ze tijdens hun vlucht naar Melbourne aan boord zaten met enkele passagiers die met het coronavirus besmet waren. De deelnemers zijn veertien dagen veroordeeld tot hun hotelkamer en mogen dus niet naar buiten om te trainen, wat bij sommigen tot kritiek en onbegrip leidde.

"Ik leef natuurlijk met ze mee, maar we wisten van tevoren dat er strenge maatregelen zouden zijn. Het is niet gek dat er mensen zijn die klagen, maar ze moeten het ook in perspectief zien. Kijk eens hoeveel mensen wereldwijd overlijden", zegt Nadal tegen CNN.

"Heel veel mensen verliezen hun vader of moeder zonder afscheid te kunnen nemen. Dat is waar het echt om gaat en wat er echt aan de hand is. Mensen in mijn directe omgeving hebben daar ook mee te maken."

De Australian Open-banen zijn nog verboden terrein voor de 72 spelers die twee weken lang in isolatie zitten. De Australian Open-banen zijn nog verboden terrein voor de 72 spelers die twee weken lang in isolatie zitten. Foto: ANP

'Ik vind dat we bevoorrecht zijn'

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar is zelf samen met een aantal andere topspelers nog in Adelaide, waar ook strikte regels gelden. Het is de bedoeling dat ze daar eerst onder meer een demonstratietoernooi spelen voordat ze naar Melbourne komen.

"De wereld lijdt zwaar onder de situatie, dus we mogen als deelnemers niet klagen. We moeten soms wat positiever blijven", aldus Nadal. "Ik vind dat we bevoorrecht zijn, want we kunnen ons werk blijven doen."

In Australië lijkt het inmiddels de goede kant op te gaan. Er is al langere tijd amper nog sprake van nieuwe besmettingen, waardoor in sommige delen van het land regels worden versoepeld.

De Australian Open duurt van 8 tot en met 21 februari. De loting voor het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar is volgende week donderdag. Arantxa Rus en Botic van de Zandschulp zijn de Nederlandse deelnemers in Melbourne.