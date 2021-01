Gaël Monfils doet begin maart voor de tiende keer mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Fransman zal in Ahoy voor het tweede jaar op rij zijn titel verdedigen.

De 34-jarige Monfils won het ABN AMRO-toernooi vorig jaar door het Canadese talent Félix Auger-Aliassime in de finale met 6-2 en 6-4 te verslaan. De huidige nummer elf van de wereld verloor het hele toernooi geen enkele set.

Het was de derde keer dat Monfils de finale haalde in Rotterdam. In 2016 verloor hij in drie sets van de Slowaak Martin Klizan, maar in 2019 pakte de Fransman alsnog zijn eerste titel door de Zwitser Stan Wawrinka te verslaan.

Monfils kan de eerste speler ooit worden die het ABN AMRO-toernooi drie keer op rij wint. Alleen Roger Federer wist het enige Nederlandse ATP-toernooi drie keer op zijn naam te schrijven (2005, 2012 en 2018).

"Het ABN AMRO-toernooi brengt het beste in Monfils naar boven", zegt toernooidirecteur Richard Krajicek. "Als ik hem in Rotterdam zie spelen, lijkt hij altijd nog spectaculairder dan elders. Deze topatleet is de afgelopen twee jaar onverslaanbaar gebleken en is voor mij direct een favoriet voor de titel."

Monfils krijgt geduchte concurrentie, want vorige week werd bekend dat Rafael Nadal terugkeert in Ahoy. Ook Wawrinka, Kei Nishikori, Daniil Medvedev en Jannik Sinner werden al toegevoegd aan het deelnemersveld. De inschrijving sluit op 1 februari en het toernooi wordt van 1 tot en met 7 maart gehouden.