De organisatie van de Australian Open heeft zondag een extra voorbereidingstoernooi op de tenniskalender gezet. Het toernooi is speciaal voor de 72 tennissers die nu in verplichte quarantaine zitten voor de eerste Grand Slam van het jaar.

Voorafgaand aan de Australian Open stonden er al twee toernooien gepland bij zowel de mannen als vrouwen. Het nieuwe, derde voorbereidingstoernooi, dat ook bedoeld is voor de Nederlanders Arantxa Rus en Botic van de Zandschulp, wordt gehouden van 3 tot en met 7 februari op het complex van de Australian Open.

De twee WTA-toernooien van de vrouwen als voorbereiding op de Australian Open, die ook op Melbourne Park worden afgewerkt, starten onveranderd op 31 januari en duren tot 6 februari.

De start van de twee geplande ATP-toernooien bij de mannen wordt met een dag uitgesteld tot 1 februari. Ook wordt het deelnemersveld uitgebreid van 48 naar 56 spelers. De ATP Cup, het landentoernooi waar onder anderen Novak Djokovic en Rafael Nadal aan deelnemen, schuift een dag op en duurt nu van 2 tot en met 6 februari.

"Deze wijzigingen in de voorbereidingstoernooien zijn doorgevoerd om de 72 spelers in quarantaine een beetje extra tijd te geven om zich voor te bereiden", zegt Craig Tiley, toernooibaas van de Australian Open. "We zullen de spelers ook voorzien van trainingssessies, mogelijkheden om te fitnessen en ijsbaden."

De Australian Open begint op 8 februari en duurt tot 21 februari. De loting voor de eerste ronde is op 4 februari.