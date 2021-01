Andy Murray doet definitief niet mee aan de Australian Open, zo laat de Schot vrijdag weten tegen Britse media. De voormalig nummer één van de wereld kon met de Australische tennisbond geen oplossing vinden voor de quarantaineplicht voorafgaand aan het toernooi in Melbourne.

De 33-jarige Murray testte ruim een week geleden positief op het coronavirus en kon zo niet met een speciale chartervlucht afreizen naar Australië voor de eerste Grand Slam van het tennisseizoen. Alle spelers moeten bij aankomst in Australië veertien dagen in quarantaine.

Het leek er toen al op dat Murray door de quarantaineplicht niet op tijd zou zijn om deel te nemen aan het toernooi. De vijfvoudig verliezend finalist van de Australian Open zocht de afgelopen dagen met de Australische tennisbond nog wel naar een alternatief om alsnog naar Melbourne te kunnen reizen, maar dat werd niet gevonden.

"Ik vind het jammer om te moeten zeggen dat ik niet naar Australië zal vliegen", laat Murray vrijdag weten. "We zijn voortdurend in gesprek gebleven om te proberen een oplossing te vinden die een vorm van werkbare quarantaine mogelijk zou maken, maar die is er niet. Ik wil iedereen bedanken voor alle inspanningen."

Murray, die door blessureleed is afgezakt naar de 123e plek op de wereldranglijst, kreeg eind december van de organisatie een wildcard voor het toernooi in Melbourne. Een lucky loser (een speler die werd uitgeschakeld in het kwalificatietoernooi) zal de plek van Murray innemen.

De Australian Open begint op 8 februari en duurt tot 21 februari. De loting voor de eerste ronde is op 4 februari. Arantxa Rus en debutant Botic van de Zandschulp zijn de enige Nederlandse deelnemers.