De Spaanse tennisster Paula Badosa is een van de Australian Open-deelnemers die besmet is met het coronavirus, zo maakte de nummer 67 van de wereld donderdag bekend.

"Ik heb slecht nieuws: vandaag heb ik vernomen dat ik positief ben getest. Ik voel me niet goed en heb last van symptomen", schrijft Badosa in een verklaring op Twitter. "Ik ben naar een ander hotel overgebracht, waar ik onder medische begeleiding in isolatie verblijf. Ik hoop dat ik snel herstel."

De 23-jarige Badosa bereikte maandag haar hoogste positie op de wereldranglijst. Ze haalde vorig jaar de tweede ronde op de Australian Open. Haar beste prestatie op een Grand Slam-toernooi is een plek in de vierde ronde vorig jaar op Roland Garros.

Eerder deze week meldden de autoriteiten in de Australische staat Victoria dat meerdere Australian Open-deelnemers positief zijn getest op COVID-19. De organisatie van het toernooi in Melbourne ontkende dinsdag echter dat twee deelnemers besmet zijn. Een dag later zou opnieuw een speler positief zijn getest.

Het is onduidelijk hoeveel besmettingen er onder Australian Open-deelnemers zijn en de aanloop naar het toernooi verloopt zeer chaotisch.

Zeker 72 spelers zitten in quarantaine in Melbourne. Zij zaten aan boord van vliegtuigen waarin enkele passagiers zaten die positief waren getest op het coronavirus. Hierdoor mogen ze twee weken niet naar buiten en dus ook niet trainen.

Vanwege de COVID-19-pandemie werd de start van de Australian Open al met drie weken uitgesteld. Het is de bedoeling dat het eerste Grand Slam-toernooi van het jaar op 8 februari begint.