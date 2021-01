Novak Djokovic heeft woensdag voor het eerst gereageerd op de kritiek die hij de afgelopen dagen heeft geïncasseerd. De Serviër stuurde een lijst met aanbevelingen naar de Australische tennisbond om spelers die in Melbourne hun hotelkamer niet mogen verlaten te ondersteunen, maar dat leverde voornamelijk boze reacties op.

In de brief pleitte Djokovic onder meer voor fitnessapparaten in elke hotelkamer, voedsel van betere kwaliteit en de mogelijkheid voor spelers om een bezoek te brengen aan hun coach.

Alle aanbevelingen van de nummer één van de wereld werden direct afgewezen door de staat Victoria en de organisatie van de Australian Open, die zich net als enkele spelers verbaasde over de actie van Djokovic. Oud-tennisser Sam Groth noemde het een "egoïstische en politieke zet".

De 33-jarige Djokovic zit net als enkele andere topspelers momenteel in Adelaide voor zijn verplichte quarantaineperiode en reist pas later af naar Melbourne, waar op dit moment 72 spelers hun hotelkamer niet uit mogen. Zij zaten op weg naar Australië in een vliegtuig met één of meerdere mensen die besmet waren met het coronavirus.

"Ik wilde alleen maar helpen en niemand beledigen", zegt Djokovic, die naar eigen zeggen liever ook naar Melbourne in plaats van Adelaide was gegaan. Hij speelt daar later deze maand met Rafael Nadal, Dominic Thiem, Ashleigh Barty, Simona Halep en Naomi Osaka een demonstratietoernooi.

"Ik wist dat de kans groot was dat mijn ideeën afgewezen zouden worden, net als mijn voorstel om met mijn team naar Melbourne te gaan. Aangezien ik nu in Adelaide zit, wil ik graag de spelers van dienst zijn die daar behoefte aan hebben."

Novak Djokovic zit in quarantaine in Adelaide, waar hij de beschikking heeft over een ruim balkon.

'Lijkt alsof we ondankbaar en egoïstisch zijn'

De gedupeerde spelers mogen in totaal veertien dagen niet naar buiten, terwijl de omstandigheden in het hotel volgens de spelers niet naar behoren zijn. Zo plaatste de Russische Yulia Putintseva een filmpje op sociale media waarin te zien is dat er een muis in haar kamer rondloopt.

De klaagzang van spelers leidt weer tot ergernis bij de organisatie, die benadrukt dat iedereen wist waar hij of zij aan begon door überhaupt naar Australië af te reizen. "In de media is het zo geëscaleerd dat de indruk bestaat dat spelers, onder wie ikzelf, ondankbaar, zwak en egoïstisch zijn. Dat betreur ik zeer", zegt Djokovic daarover in zijn verklaring op Twitter.

"Ik weet hoe dankbaar velen zijn om in Australië te zijn, maar het is echt niet makkelijk om in de aanloop naar een toernooi niet te kunnen trainen. Desondanks ben ik de regering in Australië zeer dankbaar dat we de kans krijgen om hier straks te tennissen. Ik kijk ernaar uit om alle andere spelers straks in Melbourne te zien."

De Australian Open zou normaal gesproken al zijn begonnen, maar vanwege de verplichte quarantaineperiode begint het Grand Slam-toernooi pas op 8 februari. Tennissers die niet in een vliegtuig zaten met een besmette persoon mogen enkele uren per dag naar buiten om te kunnen trainen.