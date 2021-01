Toernooidirecteur Richard Krajicek is verguld met de deelname van Rafael Nadal aan de komende editie van het ABN AMRO World Tennis Tournament. De Spanjaard zal voor het eerst sinds 2009 in actie komen in Rotterdam.

"Het is geen geheim dat Rafael Nadal een van mijn favoriete spelers aller tijden is", zegt Krajicek dinsdag op de website van het toernooi.

"Jaarlijks hebben we contact gehad over deelname, maar paste het niet in zijn schema. Nu het seizoen er qua opbouw anders uitziet, stond hij ervoor open om weer naar Rotterdam te komen."

Doordat de Australian Open vanwege de coronapandemie met drie weken uitgesteld is, werd het toernooi in Rotterdam verplaatst van februari naar 1 tot en met 7 maart. Het toernooi in Ahoy zal hoogstwaarschijnlijk zonder publiek worden gehouden.

'Nadals vechtlust en techniek zijn een voorbeeld'

Krajicek verheugt zich op de deelname van de twintigvoudig Grand Slam-winnaar. "De strijd die hij op de baan brengt is ongeëvenaard. Zijn vechtlust in combinatie met zijn unieke techniek is een voorbeeld voor iedereen."

De 34-jarige Nadal nam alleen in 2008 en 2009 al eens deel in Rotterdam. Zijn beste prestatie was het bereiken van de finale. "Dat hij na zoveel jaar weer terugkeert in Rotterdam maakt het natuurlijk extra bijzonder", vindt Krajicek.

"Bij zijn debuut in 2008 in Rotterdam stond 'Rafa' al op de tweede plaats van de ATP-ranking en dat is nu nog steeds zo. Dat geeft aan hoe uniek hij is. Sinds april 2005 staat hij non-stop in de top tien. Er is niemand die hem dat nadoet, of die hem daar voorlopig in gaat evenaren."

Naast Nadal legde Krajicek eerder Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Daniil Medvedev en Jannik Sinner vast voor de komende editie. Op 1 februari moet het deelnemersveld compleet zijn.