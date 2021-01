De strenge quarantaineregels op de Australian Open worden niet versoepeld, ook al heeft nummer één van de wereld Novak Djokovic daar in een brief om gevraagd. De staat Victoria en de organisatie willen geen uitzonderingen maken.

"Het staat mensen vrij om dingen te vragen, maar het antwoord is nee. De spelers wisten wat ze te wachten stond toen ze hiernaartoe reisden. We gaan geen uitzonderingen maken", aldus Daniel Andrews, de premier van Victoria.

Inmiddels zitten 72 deelnemers in isolatie in een hotelkamer in Melbourne. Ze zaten in een vliegtuig met daarin één of meerdere met het coronavirus besmette personen en mogen de komende veertien dagen niet naar buiten en dus ook niet trainen.

Djokovic, die samen met een aantal topspelers nog in Adelaide verblijft om daar onder meer een demonstratietoernooi te spelen, vroeg maandag om versoepelingen. Dat verzoek werd echter vrij snel afgewezen en bovendien bekritiseerd.

"Een egoïstische en politieke zet van Djokovic", reageerde oud-tennisser Sam Groth. "Het is belachelijk en beledigend naar de Australiërs die het hebben moeten doorstaan. Alsof de premier zou zeggen: 'Is goed, Novak. Wat jij wil.' Hou toch op."

Tiley: 'Overgrote meerderheid begrijpt regels'

Volgens Australian Open-directeur Craig Tiley strookt de brief van Djokovic niet met het gevoel dat onder de deelnemers leeft. "De overgrote meerderheid is het eens met de regels. Ze weten dat ze dit offer moeten brengen voordat ze voor 80 miljoen dollar aan prijzengeld mogen spelen", liet hij weten.

"Er zijn altijd mensen die kritiek hebben op de aanpak, maar de rest staat er volledig achter. Natuurlijk is de voorbereiding nu niet voor iedereen gelijk, maar we doen er alles aan om dat verschil zo klein mogelijk te maken."

Victoria Azarenka is een van de deelnemers die de regels steunen. "Ik begrijp de frustratie en het gevoel van onrecht bij sommigen, maar soms gebeuren er dingen die je moet accepteren en waaraan je je moet aanpassen", schrijft de tweevoudig Australian Open-winnares op Twitter. "Heb respect voor de mensen die er hard voor werken om ons leven gemakkelijker te maken."

De Australian Open begint op 8 februari. Vier dagen eerder is de loting. Botic van de Zandschulp - hij is een van de spelers die hun hotelkamer niet af mogen - en Arantxa Rus zijn de Nederlandse deelnemers.